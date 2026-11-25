Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Automatic Data Processing-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Automatic Data Processing-Papier an diesem Tag 234.37 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42.668 Automatic Data Processing-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Automatic Data Processing-Papiers auf 310.79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’260.66 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 32.61 Prozent gleich.

Der Automatic Data Processing-Wert an der Börse wurde auf 119.28 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch