Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Automatic Data Processing-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 229.39 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.359 Automatic Data Processing-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 308.29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’343.96 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 34.40 Prozent erhöht.

Automatic Data Processing erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 123.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch