S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zeigt sich fester

Am Mittwoch bewegt sich der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 1.35 Prozent stärker bei 7’622.20 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62.535 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.890 Prozent auf 7’587.86 Punkte an der Kurstafel, nach 7’520.93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 7’571.88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’622.39 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 2.69 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’811.54 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, notierte der S&P 500 bei 7’728.20 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2025, den Wert von 6’846.61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 11.14 Prozent aufwärts. Bei 7’844.52 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Sandisk (+ 16.51 Prozent auf 1’001.96 USD), Bloom Energy (+ 15.33 Prozent auf 213.85 USD), Lumentum (+ 14.98 Prozent auf 673.29 USD), Dell Technologies (+ 13.91 Prozent auf 380.88 USD) und Micron Technology (+ 13.33 Prozent auf 821.79 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Airbnb (-4.10 Prozent auf 179.23 USD), Under Armour (-3.80 Prozent auf 4.81 USD), Under Armour (-3.59 Prozent auf 4.98 USD), ConAgra Foods (-3.39 Prozent auf 14.68 USD) und Tractor Supply (-3.35 Prozent auf 36.25 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 29’162’175 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.569 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Mit 13.05 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch