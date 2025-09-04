Altria Aktie 1331740 / US02209S1033
04.09.2025 16:02:20
S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Altria-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Altria-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 43.49 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 2.299 Altria-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 153.21 USD, da sich der Wert eines Altria-Papiers am 03.09.2025 auf 66.63 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 53.21 Prozent gleich.
Altria markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 112.75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Nachrichten zu Altria Inc.
|
28.08.25
|S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
21.08.25
|S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
14.08.25
|S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Altria von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.08.25
|S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.07.25
|S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Altria-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
30.07.25
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch)
|
30.07.25
|Ausblick: Altria zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.07.25
|S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Altria-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
