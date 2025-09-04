S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Altria-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 43.49 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 2.299 Altria-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 153.21 USD, da sich der Wert eines Altria-Papiers am 03.09.2025 auf 66.63 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 53.21 Prozent gleich.

Altria markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 112.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch