Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’621 0.6%  SPI 17’324 0.4%  Dow 46’022 0.6%  DAX 23’115 -0.7%  Euro 0.9293 0.0%  EStoxx50 5’508 -1.1%  Gold 4’068 -0.2%  Bitcoin 67’762 -3.0%  Dollar 0.8074 0.2%  Öl 62.0 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850NVIDIA994529
Top News
S&P 500-Titel Western Digital-Aktie: Diese Dividendenzahlung können Western Digital-Aktionäre erwarten
SAP-Aktie mit Stabilisierungsversuch: Kartellverfahren und Neuausrichtung im Fokus
Kryptowährungen im freien Fall: Bitcoin, Ethereum und Co. stürzen massiv ab
Schweizer Anlegerinnen und Anleger greifen immer mehr zu ETFs
Novo-Nordisk-Aktie unter Druck: Preissenkungen, gesenkte Prognose und auffällige Insider-Transaktionen
Suche...
Plus500 Depot

Western Digital Aktie 985376 / US9581021055

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Dividende 21.11.2025 16:36:19

S&P 500-Titel Western Digital-Aktie: Diese Dividendenzahlung können Western Digital-Aktionäre erwarten

S&P 500-Titel Western Digital-Aktie: Diese Dividendenzahlung können Western Digital-Aktionäre erwarten

Western Digital-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Western Digital-Ausschüttung aus.

Western Digital
107.27 CHF -11.78%
Kaufen Verkaufen

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Western Digital am 20.11.2025 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0.10 USD beschlossen. Somit zahlt Western Digital insgesamt 44.00 Mio. USD an Aktionäre aus.

Western Digital-Dividenden-Rendite

Via NASDAQ beendete die Western Digital-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 140.23 USD. Western Digital weist für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0.16 Prozent auf. Damit zog die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 0.00 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat der Western Digital-Kurs via NASDAQ 323.31 Prozent hinzugewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 323.80 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Western Digital-Dividendenausblick

Für das Jahr 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0.51 USD voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Steigerung auf 0.36 Prozent bedeuten.

Fundamentaldaten von Western Digital

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Western Digital steht aktuell bei 52.474 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Western Digital besitzt aktuell ein KGV von 13.12. 2025 setzte Western Digital 9.520 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 5.12 USD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com