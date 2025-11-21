S&P 500-Titel Western Digital-Aktie: Diese Dividendenzahlung können Western Digital-Aktionäre erwarten

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Western Digital am 20.11.2025 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0.10 USD beschlossen. Somit zahlt Western Digital insgesamt 44.00 Mio. USD an Aktionäre aus.

Western Digital-Dividenden-Rendite

Via NASDAQ beendete die Western Digital-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 140.23 USD. Western Digital weist für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0.16 Prozent auf. Damit zog die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 0.00 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat der Western Digital-Kurs via NASDAQ 323.31 Prozent hinzugewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 323.80 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Western Digital-Dividendenausblick

Für das Jahr 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0.51 USD voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Steigerung auf 0.36 Prozent bedeuten.

Fundamentaldaten von Western Digital

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Western Digital steht aktuell bei 52.474 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Western Digital besitzt aktuell ein KGV von 13.12. 2025 setzte Western Digital 9.520 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 5.12 USD.

Redaktion finanzen.ch