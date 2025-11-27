Incyte Aktie 134791 / US45337C1027
27.11.2025 16:02:22
S&P 500-Titel Incyte-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Incyte-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Incyte-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Incyte-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 83.25 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Incyte-Aktie investiert hat, hat nun 12.012 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2025 auf 105.65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’269.07 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 26.91 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Incyte bezifferte sich zuletzt auf 20.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
