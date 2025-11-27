Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’833 0.1%  SPI 17’639 0.1%  Dow 47’427 0.7%  DAX 23’798 0.3%  Euro 0.9344 0.2%  EStoxx50 5’659 0.1%  Gold 4’158 -0.2%  Bitcoin 73’032 0.4%  Dollar 0.8056 0.2%  Öl 63.2 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Sika41879292Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Top News
Schweizer Investoren 2026: Darauf setzen Anleger jetzt
S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Parcel Service-Investment von vor 5 Jahren verloren
S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 5 Jahren eingebracht
S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kroger von vor 3 Jahren eingebracht
S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T-Mobile US-Investment von vor einem Jahr verloren
Suche...
Plus500 Depot

Incyte Aktie 134791 / US45337C1027

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitable Incyte-Anlage? 27.11.2025 16:02:22

S&P 500-Titel Incyte-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Incyte-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Incyte-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Incyte
84.99 CHF -0.24%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Incyte-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 83.25 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Incyte-Aktie investiert hat, hat nun 12.012 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2025 auf 105.65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’269.07 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 26.91 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Incyte bezifferte sich zuletzt auf 20.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Incyte Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?