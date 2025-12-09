Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'981 0.4%  SPI 17'833 0.3%  Dow 47'739 -0.5%  DAX 24'046 0.1%  Euro 0.9385 0.0%  EStoxx50 5'726 0.0%  Gold 4'185 -0.1%  Bitcoin 72'705 -0.6%  Dollar 0.8060 -0.1%  Öl 62.4 -0.2% 
09.12.2025 07:58:40

Roche bekommt EU-Zulassung für Gazyvaro gegen Lupusnephritis

Roche
41.70 EUR -1.33%
Kaufen Verkaufen

Von Aimee Look

DOW JONES--Roche hat in der Europäischen Union eine Zulassung seines Medikaments Gazyva für Patienten mit bestimmten Formen der Nierenerkrankung Lupusnephritis bekommen. Das Schweizer Pharmaunternehmen erklärte, dass das Arzneimittel in Kombination mit Mycophenolatmofetil bei bestimmten Arten der Behandlung von Lupusnephritis wirksam ist. Das Medikament wird in der EU und der Schweiz unter dem Namen Gazyvaro zur Behandlung von bestimmten Krebserkrankungen des lymphatischen Systems vertrieben.

Roche gab bekannt, dass die Lupusnephritis-Krankheitsklassifikationen, für die das Medikament zugelassen wurde, aktive Klasse III oder IV mit oder ohne begleitende Klasse V sind. Die Krankheitsklassifikationen beschreiben das Ausmass und die Art der Schädigung der Nieren und der Nierenfunktion, ein wesentliches Merkmal der Lupusnephritis. Die Zulassung der Behandlung für Lupus erfolgte nach positiven Ergebnissen in verschiedenen Studien, so Roche.

Die Behandlung könnte das Fortschreiten zu einer Nierenerkrankung im Endstadium verzögern oder verhindern und somit die Notwendigkeit einer Dialyse oder Transplantation vermeiden, so das Unternehmen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2025 01:59 ET (06:59 GMT)

