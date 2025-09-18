Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’032 0.3%  SPI 16’749 0.3%  Dow 46’018 0.6%  DAX 23’598 1.0%  Euro 0.9330 0.1%  EStoxx50 5’417 0.9%  Gold 3’654 -0.2%  Bitcoin 92’362 0.6%  Dollar 0.7889 0.0%  Öl 67.7 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Kartellamt erlaubt JD.com den Einstieg bei Ceconomy - Aktien verlieren aber
Tesla-Aktie höher: Tesla will nach Problemen Türmechanismus ändern
Meta-Aktie höher: Facebook-Konzern stellt Brille mit Anzeige im Glas vor
Plug Power-Aktie mit deutlichen Kursgewinnen: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor
Suche...
200.- Saxo-Deal
Milliardendeal 18.09.2025 09:25:00

Roche-Aktie nur leicht tiefer: Roche kauft amerikanische 89bio - Das kostet der Milliardendeal

Roche-Aktie nur leicht tiefer: Roche kauft amerikanische 89bio - Das kostet der Milliardendeal

Roche übernimmt für bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar die amerikanische 89bio.

Das Biopharma-Unternehmen leistet laut RochePionierarbeit bei der Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung von Leber- und kardiometabolischen Erkrankungen.

Das Hauptprodukt von 89bio ist Pegozafermin, teilte Roche am Donnerstag mit. Mit dem Wirkstoffkandidat würden derzeit zulassungsrelevante Studien zur Behandlung von moderater bis schwerer metabolisch-assoziierter Steatohepatitis (MASH) durchgeführt.

Steatohepatitis ist eine entzündliche Lebererkrankung, die im Zusammenhang mit Fettansammlungen in der Leber auftritt. Das Medikament gilt laut Roche als potenziell "Best-in-Disease" für diese häufige Begleiterkrankung von Fettleibigkeit.

Die Übernahme stärkt Roches Portfolio im Bereich Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen, betonen die Basler in dem Communiqué. Zudem eröffne sie Möglichkeiten für künftige Kombinationstherapien.

Roche zahlt 14,50 US-Dollar je 89bio-Aktie in bar, das sind rund 2,4 Milliarden Dollar. Ausserdem bekommen die Aktionäre ein spezielles Zusatzzahlungsrecht (CVR) von bis zu 6 Dollar pro Aktie, wodurch der Gesamtwert der Übernahme auf bis zu 3,5 Milliarden Dollar steigen könnte.

Roche-Titel zeigen sich im Handel an der SIX mit einem marginalen Minus von 0,09 Prozent auf 260,15 CHF kaum verändert.

Basel (awp)

Weitere Links:

CE-Kennzeichen der EU für Abgabeplattform des Augenmittels Susvimo erhalten

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Swiss Life, Quanta Services, Parker-Hannifin mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Swiss Life Holding
✅ Quanta Services Inc
✅ Parker-hannifin Corp

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Swiss Life, Quanta Services & Parker-Hannifin mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:18 Marktüberblick: SAP nach Analystenkommentar gesucht
09:11 SMI nach US-Zinssenkung leichter fester erwartet
09:00 Italiens Banken zwischen Tradition und digitaler Zukunft
06:37 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Volatiler Handelstag
17.09.25 Logo WHS Ferguson Enterprises Aktienanalyse – größter Händler im nordamerikanischen Bau- und Renovierungsmarkt
17.09.25 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Swiss Life, Quanta Services & Parker-Hannifin mit François Bloch
16.09.25 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Comet Holding AG, Temenos AG, DKSH Holding AG
16.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Adecco, Holcim, Partners Group
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’467.65 20.00 BKYSTU
Short 12’747.95 13.79 UUOSMU
Short 13’228.39 8.82 JZUBSU
SMI-Kurs: 12’031.52 18.09.2025 10:03:59
Long 11’494.48 19.51 BO0SVU
Long 11’230.62 13.63 B1PS3U
Long 10’733.38 8.76 BUFSYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Anleger hoffen auf Stabilisierung: BioNTech-Aktie weiter unter Druck
Fed senkt Leitzins: SMI letztlich etwas leichter -- DAX zum Handelsende in Grün -- US-Börsen schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
JPMorgan sieht Risiken durch US-Zinssenkung und rät zu Alternativanlage
Meyer Burger-Aktie: Solarkonzern sieht keine Chance auf Rettung
Nestlé-Aktie unter Druck: Nach CEO-Aus - Auch Verwaltungsratschef Bulcke tritt zurück
Palantir-Aktie erneut tiefer: Lohnt der Einstieg nach der Kurskorrektur trotz starker Zahlen?
BioNTech-Aktie im Visier: Kurserholung hängt an neuen Meilensteinen in der Krebsforschung
Eli Lilly-Aktie im Fokus: Abnehmpille des Novo Nordisk-Konkurrenten könnte von FDA bis Jahresende genehmigt werden
NVIDIA-Aktie in Rot: China untersagt heimischen Tech-Konzernen wohl den Kauf von bestimmten KI-Chips

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}