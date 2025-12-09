Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.12.2025 11:04:00

Roche-Aktie etwas fester: EU gibt grünes Licht für Gazyva -- Neuer PCR-Test zur Erkennung von Vagnitis -- Vielversprechende Daten bei Lymphom-Medikament

Roche-Aktie etwas fester: EU gibt grünes Licht für Gazyva -- Neuer PCR-Test zur Erkennung von Vagnitis -- Vielversprechende Daten bei Lymphom-Medikament

Roche erhält in der EU eine wichtige Zulassung für sein Nierenmedikament Gazyva.

Roche hat von der Europäischen Kommission die Zulassung für sein Mittel gegen Nierenentzündung erhalten. Die Zulassung basiert auf den Ergebnissen zweier Studien, in denen Gazyva gegenüber der Standardtherapie allein überlegen war.

Konkret wird die Behandlung von Erwachsenen mit aktiver Lupus-Nephritis (Klasse III oder IV, mit oder ohne gleichzeitige Klasse V) mit Gazyva in Kombination mit Mycophenolat-Mofetil zugelassen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Laut Roche könne Gazyva nun in der EU zur neuen Standardtherapie werden und helfen, das Fortschreiten der Nierenerkrankung bis ins Endstadium und auch die Notwendigkeit einer Dialyse oder Transplantation zu verzögern oder sogar zu verhindern

Roche lanciert neuen PCR-Test zur besseren Erkennung von Vaginitis

Roche lanciert einen neuen PCR-Test. Nachdem der Pharmakonzern die CE-Kennzeichnung für den Cobas BV/CV-Test (Bakterielle Vaginose/Candida-Vaginitis) erhalten habe, werde er nun in den Ländern auf den Markt gebracht, die diese Kennzeichnung akzeptieren, hiess es in einem Communiqé vom Dienstag.

Der Test dient der genauen Identifizierung spezifischer Bakterien und Hefen, die für Bakterielle Vaginose (BV) und Candida-Vaginitis (CV) verantwortlich sind. Sie werden in Vaginalproben von symptomatischen Patientinnen mit dem proprietären Cobas PCR Media-Röhrchen entnommen, wie es weiter hiess.

Ärzte stützen sich den Angaben zufolge bei der Diagnose von BV und CV, die mit unspezifischen Symptomen einhergehen, in der Regel auf Mikroskopie, pH-Tests und klinische Beobachtungen. Diese Methoden können demnach zu ungenauen Ergebnissen führen, was Verzögerungen bei der Behandlung oder die Verschreibung ungeeigneter Therapien zur Folge haben kann. Dieses Problem löse der neue Cobas BV/CV-Assay, indem er genaue und spezifische Ergebnisse liefere.

Laut Roche sind 25 Prozent aller Frauen im gebärfähigen Alter von bakterieller Vaginose betroffen, während bis zu 75 Prozent der Frauen mindestens einmal in ihrem Leben an einer Candida-Vaginitis erkranken.

Lymphom-Medikament Lunsumio möglicherweise bereits früher wirksam

Der Pharmakonzern Roche hat vielversprechende klinische Daten zu seinem Medikament Lunsumio erhalten. Demnach könnte das Medikament bei der Bekämpfung von Lymphomen in Kombination mit Lenalidomid auch in früheren Stadien der Erkrankung wirksam sein. Dies baut auf dem zuvor beobachteten Nutzen in späteren Stadien des follikulären Lymphoms auf, teilte der Konzern mit.

Im vergangenen Monat hat die Europäische Kommission das Roche-Medikament Lunsumio Subcutaneous zur Behandlung des rezidivierten oder refraktären follikulären Lymphoms zugelassen. Dabei handelt es sich um Stadien der Erkrankung, in denen die ursprünglichen Behandlungsstrategien nicht wirksam waren.

Andere Formen von Lunsumio wurden zuvor bereits von der Europäischen Kommission und der FDA zugelassen.

Roche-Titel gewinnen am Dienstag an der SIX zeitweise 0,26 Prozent auf 318,55 Franken.

Redaktion finanzen.ch mit Material von AWP und DOW JONES

Weitere Links:

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
