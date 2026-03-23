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Deal voraus? 23.03.2026 09:43:37

Poste Italiane greift nach Telecom Italia - Aktien im Blick

Poste Italiane greift nach Telecom Italia - Aktien im Blick

Telecom Italia (TIM) soll wieder in staatliche Hände kommen - zumindest indirekt.

Telecom Italia
8.41 USD 1.33%
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Der vom Staat kontrollierte Konzern Poste Italiane will den Telekommunikationskonzern übernehmen. Aktuell hält die italienische Post bereits 27 Prozent. Diesen Anteil hält die Poste Italiane seit knapp einem Jahr.

Damals hatte der Konzern dem französischen Unternehmen Vivendi ein Aktienpaket abgekauft und so den Anteil erhöht. Damit wollte der italienische Staat verhindern, dass der Telekomkonzern in ausländische Hände gerät. Jetzt will Poste Italiane die Mehrheit übernehmen. Der Konzern bietet dabei 0,167 Euro und 0,0218 eigene Aktien je Telecom Italia-Anteil. Der Gesamtwert der Offerte wurde mit knapp 11 Milliarden Euro beziffert.

Die Aktie von Telecom Italia gewinnt im Mailänder Handel zeitweise 4,34 Prozent auf 0,6012 Euro. Die Aktien von Poste Italiane verlieren derweil 6,95 Prozent auf 19,96 Euro.

/zb/nas

ROM (awp international)

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