Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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20.03.2026 22:00:36
Aktien von VW und Porsche im Blick: Pötsch bleibt VW-Chefkontrolleur und Porsche-SE-Vorstandschef
Hans Dieter Pötsch soll oberster Kontrolleur des Volkswagen-Konzerns bleiben. Auch der Aufsichtsrat der Porsche Automobil Holding SE hat das Mandat des Vorstandsvorsitzenden Pötsch um eine weitere Amtszeit verlängert.
Pötsch erklärte dazu laut Mitteilung: "Dem Wunsch, das Unternehmen weiterhin an der Spitze des Kontroll- und Beratungsgremiums durch diese herausfordernden Zeiten zu führen, komme ich gerne nach." Sein Ziel bleibe es, Volkswagen "wetterfest" aufzustellen. Zuvor hatte das "Handelsblatt" über die Personalie berichtet.
Der Österreicher Pötsch arbeitet seit 2003 für die VW-Gruppe, zwölf Jahre als Finanzvorstand und seit Herbst 2015 an der Spitze des Aufsichtsrats.
Porsche Automobil Holding SE verlängert Mandat von CEO Hans Dieter Pötsch
Der Aufsichtsrat der Porsche Automobil Holding SE hat das Mandat des Vorstandsvorsitzenden Hans Dieter Pötsch um eine weitere Amtszeit verlängert. Die Bestellung erfolgt mit Wirkung zum 1. Januar 2027 für die Dauer von fünf Jahren bis zum 31. Dezember 2031, wie die Porsche Automobil Holding SE am Freitag mitteilte. Dem Vorstand der Porsche SE gehören Hans Dieter Pötsch, Manfred Döss (Recht und Compliance) sowie Johannes Lattwein (Finanzen und IT) an.
DOW JONES / AWP
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