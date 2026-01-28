Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
28.01.2026 19:00:07

POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings
1.96 EUR 0.51%
Kaufen Verkaufen

Funding Circle Holdings plc (FCH)
POS-Transaction in Own Shares

28-Jan-2026 / 18:00 GMT/BST

LEI: 2138003EK6UAINBBUS19

 

28 January 2026

 

Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares

The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025:

Date of purchase:

28 January 2026

Number of ordinary shares purchased:

55,075

Highest price paid per share:

175.80p

Lowest price paid per share:

171.60p

Volume weighted average price paid per share:

174.2371p

 

 

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 3,124,314 of its Ordinary Shares in treasury and has 301,617,262 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 301,617,262 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

 

Aggregate information:

 

Venue

Volume-weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

LSE

174.2371p

 55,075

 

Individual information:

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price (GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

465

175.80

08:19:19

00372718885TRLO1

XLON

468

175.80

08:36:16

00372737007TRLO1

XLON

483

175.60

08:36:20

00372737069TRLO1

XLON

455

174.00

08:38:52

00372739480TRLO1

XLON

459

173.40

08:57:51

00372753110TRLO1

XLON

449

173.60

09:22:35

00372775151TRLO1

XLON

398

173.80

10:01:01

00372822817TRLO1

XLON

447

173.80

10:02:26

00372822913TRLO1

XLON

468

173.60

10:02:26

00372822914TRLO1

XLON

462

174.00

10:20:25

00372823651TRLO1

XLON

468

173.60

10:20:36

00372823661TRLO1

XLON

256

174.00

10:20:52

00372823692TRLO1

XLON

193

174.00

10:20:52

00372823693TRLO1

XLON

461

173.80

11:47:15

00372828311TRLO1

XLON

129

174.00

11:47:15

00372828312TRLO1

XLON

461

173.80

11:47:15

00372828313TRLO1

XLON

138

174.00

11:52:42

00372828514TRLO1

XLON

34

174.00

11:52:42

00372828515TRLO1

XLON

171

174.00

11:52:42

00372828516TRLO1

XLON

205

174.00

11:52:42

00372828517TRLO1

XLON

282

174.00

11:52:42

00372828518TRLO1

XLON

440

173.80

11:52:42

00372828519TRLO1

XLON

67

174.20

11:54:17

00372828571TRLO1

XLON

469

174.00

11:54:17

00372828572TRLO1

XLON

477

174.00

11:54:17

00372828573TRLO1

XLON

477

174.00

12:10:07

00372829076TRLO1

XLON

195

174.00

12:10:07

00372829077TRLO1

XLON

477

174.00

12:10:07

00372829078TRLO1

XLON

282

174.00

12:10:07

00372829079TRLO1

XLON

110

174.20

12:10:07

00372829080TRLO1

XLON

1333

174.00

12:10:14

00372829088TRLO1

XLON

1373

173.80

12:10:14

00372829089TRLO1

XLON

80

173.60

12:12:29

00372829221TRLO1

XLON

45

173.80

12:15:13

00372829330TRLO1

XLON

413

173.80

12:16:10

00372829400TRLO1

XLON

454

174.00

12:22:33

00372829680TRLO1

XLON

130

173.80

12:32:43

00372830016TRLO1

XLON

159

174.00

12:46:24

00372830506TRLO1

XLON

230

174.20

12:46:24

00372830507TRLO1

XLON

1000

174.20

12:46:24

00372830508TRLO1

XLON

582

174.20

12:46:24

00372830509TRLO1

XLON

478

175.20

13:23:17

00372832395TRLO1

XLON

300

175.20

13:26:45

00372832655TRLO1

XLON

177

175.20

13:26:45

00372832656TRLO1

XLON

300

175.00

13:27:13

00372832664TRLO1

XLON

177

175.00

13:27:13

00372832665TRLO1

XLON

346

174.60

13:27:15

00372832666TRLO1

XLON

440

175.20

13:47:48

00372833313TRLO1

XLON

521

175.60

13:52:28

00372833575TRLO1

XLON

468

175.60

13:52:28

00372833576TRLO1

XLON

521

175.60

13:52:28

00372833577TRLO1

XLON

385

175.60

13:52:28

00372833578TRLO1

XLON

427

175.60

13:52:28

00372833579TRLO1

XLON

468

175.60

13:52:28

00372833580TRLO1

XLON

521

175.60

13:52:28

00372833581TRLO1

XLON

468

175.60

13:52:28

00372833582TRLO1

XLON

521

175.60

13:52:28

00372833583TRLO1

XLON

468

175.60

13:52:28

00372833584TRLO1

XLON

521

175.60

13:52:28

00372833585TRLO1

XLON

468

175.60

13:52:28

00372833586TRLO1

XLON

521

175.60

13:52:28

00372833587TRLO1

XLON

468

175.60

13:52:28

00372833588TRLO1

XLON

521

175.60

13:52:28

00372833589TRLO1

XLON

468

175.60

13:52:28

00372833590TRLO1

XLON

521

175.60

13:52:28

00372833591TRLO1

XLON

468

175.60

13:52:28

00372833592TRLO1

XLON

521

175.60

13:52:28

00372833593TRLO1

XLON

468

175.60

13:52:28

00372833594TRLO1

XLON

521

175.60

13:52:28

00372833595TRLO1

XLON

468

175.60

13:52:28

00372833596TRLO1

XLON

351

175.60

13:52:28

00372833597TRLO1

XLON

170

175.60

13:52:40

00372833613TRLO1

XLON

520

175.60

13:52:46

00372833629TRLO1

XLON

3

175.60

13:52:46

00372833630TRLO1

XLON

963

175.20

13:52:54

00372833632TRLO1

XLON

465

175.40

13:53:24

00372833662TRLO1

XLON

155

175.40

13:53:37

00372833697TRLO1

XLON

287

175.40

13:53:37

00372833698TRLO1

XLON

45

175.40

13:53:52

00372833721TRLO1

XLON

394

175.40

13:53:54

00372833723TRLO1

XLON

73

175.40

13:53:54

00372833724TRLO1

XLON

440

175.00

13:55:54

00372833802TRLO1

XLON

467

174.80

13:56:14

00372833809TRLO1

XLON

475

174.60

13:56:56

00372833822TRLO1

XLON

461

174.20

14:05:48

00372834313TRLO1

XLON

465

174.20

14:08:35

00372834446TRLO1

XLON

466

173.80

14:10:13

00372834531TRLO1

XLON

207

173.60

14:11:13

00372834571TRLO1

XLON

273

173.60

14:11:13

00372834572TRLO1

XLON

449

173.80

14:11:14

00372834576TRLO1

XLON

376

173.80

14:11:14

00372834577TRLO1

XLON

481

173.60

14:14:13

00372834695TRLO1

XLON

533

173.80

14:17:00

00372834854TRLO1

XLON

186

174.00

14:22:01

00372835131TRLO1

XLON

156

174.00

14:22:01

00372835132TRLO1

XLON

1

174.00

14:22:03

00372835134TRLO1

XLON

445

173.80

14:25:13

00372835369TRLO1

XLON

292

173.60

14:27:15

00372835576TRLO1

XLON

161

173.60

14:27:15

00372835577TRLO1

XLON

470

173.60

14:31:58

00372836256TRLO1

XLON

449

173.60

14:33:39

00372836398TRLO1

XLON

464

173.60

14:41:16

00372836941TRLO1

XLON

534

173.80

14:42:39

00372837033TRLO1

XLON

71

173.80

14:42:39

00372837034TRLO1

XLON

460

173.60

14:42:39

00372837035TRLO1

XLON

460

173.60

14:42:39

00372837036TRLO1

XLON

454

173.40

14:42:48

00372837044TRLO1

XLON

454

173.00

14:42:48

00372837045TRLO1

XLON

455

173.00

14:42:48

00372837047TRLO1

XLON

80

172.60

14:43:08

00372837060TRLO1

XLON

697

173.40

14:47:42

00372837346TRLO1

XLON

535

173.40

14:47:42

00372837347TRLO1

XLON

944

173.40

14:47:42

00372837348TRLO1

XLON

452

173.60

15:04:06

00372838555TRLO1

XLON

1852

173.80

15:19:40

00372839728TRLO1

XLON

1826

173.60

15:19:44

00372839731TRLO1

XLON

447

173.60

15:41:16

00372841045TRLO1

XLON

274

173.80

15:54:45

00372841904TRLO1

XLON

31

173.60

15:55:44

00372841991TRLO1

XLON

478

173.20

15:55:44

00372841992TRLO1

XLON

479

173.00

15:55:45

00372841994TRLO1

XLON

458

172.80

15:55:47

00372841996TRLO1

XLON

142

172.80

15:55:51

00372842016TRLO1

XLON

290

172.80

15:55:51

00372842017TRLO1

XLON

67

173.00

15:56:45

00372842066TRLO1

XLON

469

172.40

16:13:59

00372843308TRLO1

XLON

468

172.40

16:13:59

00372843309TRLO1

XLON

311

172.40

16:14:53

00372843411TRLO1

XLON

392

172.40

16:16:03

00372843514TRLO1

XLON

483

171.60

16:19:03

00372843854TRLO1

XLON

185

171.80

16:19:03

00372843855TRLO1

XLON

300

171.80

16:19:03

00372843856TRLO1

XLON

319

172.00

16:19:03

00372843857TRLO1

XLON

 

 

 

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations    ir@fundingcircle.com
Tony Nicol

Media Relations     press@fundingcircle.com
 

Headland Consultancy   +44 (0) 20 3805 4822
Stephen Malthouse

 

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BG0TPX62
Category Code: POS
TIDM: FCH
LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19
Sequence No.: 416476
EQS News ID: 2267640

 
End of Announcement EQS News Service

