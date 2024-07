Plug Power-Investoren greifen zu: Aktie gewinnt zwei Tage in Folge

• Plug Power-Aktie mit zwei Gewinntagen in Folge• Meilenstein erreicht• Wasserstofftankstellen in Europa fertiggestellt

8,92 Prozent hat die Plug Power-Aktie am Donnerstag an der NASDAQ zulegen können. Damit zeigte der Anteilsschein gemessen am Gesamtmarkt eine deutliche Outperformance und legte bereits den zweiten Tag in Folge zu. Dabei feierten die Anteilseigner offenbar eine positive Unternehmensmeldung und einen Meilenstein. Am Freitag geht es für die Plug Power-Aktie vorbörslich zeitweise um weitere 1,71 Prozent auf 2,98 Dollar aufwärts.

Plug Power erreicht Meilenstein

Wie der US-Hersteller von Brennstoffzellen bereits am Dienstag mitteilte, habe man weltweit mit der Installation und Inbetriebnahme von Elektrolyseursystemen begonnen, von denen viele bereits heute in Betrieb seien und Wasserstoff produzierten. "Bis heute sind über 95 MW Plug-Elektrolysesysteme an Standorten auf der ganzen Welt in Betrieb oder werden in Betrieb genommen, was einen neuen Meilenstein in der PEM-Elektrolysekapazität in der Wasserstoffindustrie darstellt", so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Konkret sei man in mehreren Regionen in Nordamerika, Europa, Afrika, Asien, Neuseeland und Indien aktiv. Seit der Installation haben die Elektrolyseure von Plug insgesamt über 1'500 Tonnen Wasserstoff produziert, gab Plug Power ein Update über seine Elektrolyseur-Aktivitäten. "Dieser Meilenstein stellt einen bedeutenden Erfolg für Plug dar und unterstreicht unsere Führungsrolle bei der Bereitstellung bewährter Technologie, um den wachsenden Bedarf an Wasserstoff weltweit zu decken", zeigte sich Konzernchef Andy Marsh optimistisch.

Zweite Unternehmensmeldung folgt

Bereits am Mittwoch hatte Plug Power positive Nachrichten für Anteilseigner im Gepäck. Innerhalb von zwei Jahren habe man den Aufbau von 13 Wasserstofftankstellen in Europa abgeschlossen, liess der US-Konzern die Öffentlichkeit wissen. Alle Anlagen würden sich derzeit in der Inbetriebnahmephase befinden, viele seien bereits heute betriebsbereit. Die verbleibenden Systeme würden voraussichtlich bis zum Sommer vollständig betriebsbereit sein.

"Die schnelle Verbreitung unserer schlüsselfertigen Wasserstofftankstellen zeigt die wachsende Nachfrage auf dem europäischen Markt", betonte Andy Marsh. "Dieser Meilenstein unterstreicht die Bedeutung der Erfahrung von Plug mit Wasserstofftankstellen für die Wasserstoffversorgung der Kunden. Dank der Fachkompetenz unseres Teams konnte die Markteinführungszeit einer Tankstelle von 18 Monaten auf sechs Monate verkürzt werden", lobte der Firmenchef sein Team.

Anleger fassen wieder Mut

Für die wenig erfolgsverwöhnten Aktionäre von Plug Power stellen die positiven Wasserstandsmeldungen des Unternehmens eine Entlastung dar. Die Plug Power-Aktie hat seit Jahresbeginn rund 35 Prozent an Wert verloren, auf Jahressicht beträgt das Minus sogar 76 Prozent. Mit den Gewinnen der letzten Handelstage wurden die Verluste aber immerhin etwas eingedämmt.



Redaktion finanzen.ch