Plug Power-Aktie fällt: Plug Power schreibt weiter rote Zahlen

Wasserstoffbilanz 11.08.2025 22:15:00

Der finanziell angeschlagene Wasserstoffkonzern Plug Power hat seine jüngsten Zahlen veröffentlicht. So liefen die Geschäfte im zweiten Quartal.

Plug Power
1.28 CHF 2.00%
Kaufen Verkaufen
Das zweite Geschäftsquartal des Jahres 2025 ist für Plug Power einmal mehr mit tiefroten Zahlen zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie lag bei -0,20 US-Dollar, nachdem das Unternehmen vor Jahresfrist ein Minus von 0,36 US-Dollar je Anteilsschein in den Büchern stehen hatte. Damit schlug sich der Wasserstoffkonzern schlechter als erwartet, Analysten hatten zuvor ein EPS von -0,154 US-Dollar in Aussicht gestellt.

Der Umsatz lag unterdessen bei 173,97 Millionen US-Dollar und kletterte damit im Vorjahresvergleich, als Plug Power noch 143,35 Millionen US-Dollar umgesetzt hatte. Hier hatten die Analystenschätzungen im Vorfeld bei 158 Millionen US-Dollar gelegen, diese konnte das Unternehmen übertreffen.

Die Plug Power-Aktie notiert an der US-Börse NASDAQ nachbörslich zeitweise 5,96 Prozent tiefer bei 1,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Bildquelle: Plug Power Inc.

