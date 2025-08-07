|Kurse + Charts + Realtime
07.08.2025 13:11:00
Peloton-Aktie mit Sprung: Peloton mit Gewinn und starkem Umsatz
Der Corona-Star Peloton hat zuletzt deutlich geschwächelt. Entsprechend gespannt hatten Anleger auf die Zahlen zum vierten Quartal gewartet.
Der Umsatz lag bei 606,9 Millionen US-Dollar (Vorjahr: 643,6 Millionen US-Dollar) nach Analystenschätzungen von 580,2 Millionen US-Dollar.
Im Gesamtjahr erlöste Peloton 2,49 Milliarden US-Dollar und verschlechterte sich damit im Vorjahresvergleich, als noch Erlöse von 2,70 Milliarden US-Dollar in den Bücher gestanden hatten. Der Verlust lag unterdessen bei 0,30 US-Dollar je Aktie gegenüber -1,510 US-Dollar im entsprechenden vorherigen Zeitraum.
Die Peloton-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NASDAQ zeitweise 8,91 Prozent höher bei 7,68 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
