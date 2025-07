PayPal-Aktie: Überreaktion der Anleger oder berechtigte Sorge? Analysten bleiben optimistisch

• PayPal meldet profitables Wachstum in Q2 2025• Venmo verzeichnet Umsatzwachstum und mehr aktive Nutzer• Analysten bleiben mehrheitlich positiv

Anleger strafen PayPal nach Q2-Zahlen mit Kursverlusten ab

PayPal hat am 29. Juli 2025 seine mit Spannung erwarteten Quartalszahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Trotz der Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses reagierten Anleger enttäuscht. Die Aktie sackte an der NASDAQ auf 71,45 US-Dollar ab - ein deutlicher Rückgang von 8,66 Prozent. Am Mittwoch setzten sich die Verluste fort: Die Aktie fiel letztlich um 2,44 Prozent auf 69,71 US-Dollar. Am Donnerstag notieren die Anteilsscheine zeitweise erneut 0,85 Prozent tiefer bei 69,12 US-Dollar.

Laut der offiziellen Pressemitteilung von PayPal bestätigen die Zahlen den positiven Trend der vergangenen Quartale. Bereits im ersten Quartal hatte das Unternehmen seinen fünften Quartalsgewinn in Folge vermeldet. Die strategische Ausrichtung auf profitable Expansion scheint somit Früchte zu tragen, doch der verhaltene Ausblick des Managements dämpfte die Anlegereuphorie merklich.

Venmo und Omnichannel-Strategie als Wachstumstreiber

Besonders die Tochtermarke Venmo entwickelt sich zum Erfolgsgaranten für PayPal. Im ersten Quartal verzeichnete der Dienst ein beeindruckendes Umsatzplus von 20 Prozent und einen Anstieg der monatlich aktiven Accounts um 30 Prozent, wie Tickeron in seiner Finanzanalyse berichtet. Diese Dynamik setzt sich offenbar auch im zweiten Quartal fort.

Die Transaktionsmargen stiegen im ersten Quartal um 7 Prozent auf 3,7 Milliarden US-Dollar, während das Gesamtvolumen der Zahlungen (TPV) um 8 Prozent zulegte. Die Omnichannel-Präsenz und das wachsende Payment Service Provider (PSP)-Geschäft tragen ebenfalls zur positiven Entwicklung bei.

Management bleibt trotz Wachstum vorsichtig

PayPals Führung bekräftigte ihre zurückhaltende Prognose für das Gesamtjahr 2025. Makroökonomische Risikofaktoren wie anhaltende Inflation und Konsumzurückhaltung belasten weiterhin die Aussichten. Für das zweite Quartal hatte das Management ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich und Transaktionsmargen von etwa 3,75 bis 3,8 Milliarden US-Dollar (plus etwa 4,5 Prozent) prognostiziert.

Diese vorsichtige Haltung stösst bei den Anlegern offenbar auf wenig Gegenliebe, wie der deutliche Kursrückgang nach der Zahlenvorlage zeigt.

Analysten bleiben trotz Kursrückgang optimistisch

Die Analysten sehen Kurspotenzial für die PayPal-Aktie. Laut TipRanks empfehlen von 24 Wall Street-Analysten neun Experten die Aktie zum Kauf, während 13 zum Halten und lediglich zwei zum Verkauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 82,89 US-Dollar - was einem Aufwärtspotenzial von rund 19 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

Diese Diskrepanz zwischen Marktreaktion und Analystenmeinung könnte auf eine mögliche Überreaktion der Anleger hindeuten, die langfristigen Wachstumsperspektiven des Unternehmens könnten unterschätzt werden.

Redaktion finanzen.ch