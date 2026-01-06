PayPal Aktie News: PayPal gewinnt am Abend an Boden

Um 20:26 Uhr ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 50,84 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 6'945 Punkten liegt. Die PayPal-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 50,99 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 50,81 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 63'606 PayPal-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.01.2025 auf bis zu 90,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 78,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 49,14 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,34 Prozent.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,103 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 28.10.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,30 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.47 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 7.86 Mrd. USD eingefahren.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,36 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

