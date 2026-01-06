Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’341 0.7%  SPI 18’352 0.6%  Dow 49’454 1.0%  DAX 24’892 0.1%  Euro 0.9299 0.2%  EStoxx50 5’932 0.1%  Gold 4’482 0.8%  Bitcoin 73’256 -1.6%  Dollar 0.7960 0.5%  Öl 60.6 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850Idorsia36346343Zurich Insurance1107539
Top News
Nestlé-Aktie fällt: SMA-Babynahrung wird zurückgerufen
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Top-Performer 2026? Darum setzt ein Analyst lieber auf NVIDIA-Rivale AMD
Alcon streicht Übernahme von US-Unternehmen STAAR Surgical - Aktien uneins
Meta-Aktie unbeeindruckt: Europa-Start smarter Ray-Ban-Brillen wegen US-Nachfrage rückt nach hinten
Suche...
eToro entdecken

PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.01.2026 20:27:13

PayPal Aktie News: PayPal gewinnt am Abend an Boden

PayPal Aktie News: PayPal gewinnt am Abend an Boden

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 50,84 EUR nach oben.

PayPal
46.98 CHF 1.92%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 50,84 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 6'945 Punkten liegt. Die PayPal-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 50,99 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 50,81 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 63'606 PayPal-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.01.2025 auf bis zu 90,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 78,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 49,14 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,34 Prozent.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,103 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 28.10.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,30 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.47 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 7.86 Mrd. USD eingefahren.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,36 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine PayPal-Investition von vor 3 Jahren eingebracht


Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu PayPal Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten