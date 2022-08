Patrimonium Urban Opportunity-Aktie: So schlägt sich die PATURBO-Aktie seit dem Börsengang an der BX Swiss

• Patrimonium Urban Opporunity startet im Juli an BX Swiss• Immobilienportfolio in Millionenhöhe• Grosse Zukunftspläne

Patrimonium Urban Opportunity an der BX Swiss gelistet

Seit dem 18. Juli 2022 sind Aktien des Immobilieninvestors Patrimonium Urban Opportunity an der BX Swiss gelistet. Insgesamt wurden zum Börsenstart 38’101’266 Namensaktien kotiert, die unter dem Ticker "PATRI" laufen. "Wir sind stolz darauf, diesen bedeutenden Meilenstein dank der langjährigen guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit unseren Investoren und Partnern erreicht zu haben", erklärte Vorstandsdelegierter Christoph Syz in einer Pressemitteilung zum Börsengang. "Mit der Börsenkotierung haben AnlegerInnen die Möglichkeit in qualitativ hochwertige Liegenschaften in den urbanen Wirtschaftsregionen der Schweiz zu investieren und von mittel- bis langfristiges und wertsteigerndes Entwicklungspotenzial zu partizipieren", zeigte sich auch BX Swiss-CEO Lucas Bruggeman laut einer Meldung von "Moneycab" erfreut. Mit dem Handel an der "Berner Börse" will das Unternehmen eigenen Angaben zufolge schneller wachsen, eine flexiblere Finanzierung ermöglichen und künftige Kapitalmarkttransaktionen erleichtern. Die Geschäftsführung will an ihren Anteilen festhalten, um die Zukunft von Patrimonium weiterhin aktiv mitgestalten zu können.

Immobilien an strategisch günstigen Standorten

Die Immobiliengesellschaft Patrimonium Urban Opportunity tritt auch unter der Abkürzung "PATURBO" auf und wurde 2007 mit der Absicht gegründet, "an Privatmärkten attraktive Gelegenheiten für professionelle Anleger zu erschliessen", wie es auf der Unternehmenswebseite heisst. Das Immobilienportfolio des Unternehmens besteht derzeit aus neun Objekten und beläuft sich Stand Ende 2021 auf 222 Millionen Franken. PATURBOs Vorgehensweise umfasst Investitionen in Immobilien an städtischen Makro- und Mikrostandorten. "Dank dieser Strategie befinden sich die Investitionsobjekte von PATURBO an strategisch günstigen Standorten in den wichtigsten Wirtschaftsregionen der Schweiz: Waadt (mit rund 43% des Portfolios), Genf (mit 29% des Gesamtportfolios) und Zürich (mit rund 28% des Portfolios)", so der Börsenneuling. "Das ausgewogene Gewerbeimmobilienportfolio von PATURBO umfasst derzeit Büroflächen (53% des Gesamtwerts unseres Immobilienportfolios zum 31. Dezember 2021), Einzelhandelsflächen (23%) sowie Logistik- und Industrieobjekte (24%). Entwicklungsprojekte machen 1 % des Portfolios aus."

So bewegt sich die PATURBO-Aktie

Der Nennwert der PATURBO-Namensaktien betrug jeweils einen Franken, als Referenzpreis gab das Unternehmen 2,73 Franken je Aktie an, womit die veranschlagte Marktkapitalisierung mit 104 Millionen Franken beziffert wurde. Den Handel nahm das Papier am 18. Juli mit 2,83 Franken auf. Insgesamt wurden am ersten Handelstag 2'000 Stück umgesetzt, bis zum Handelsschluss verblieb die Aktie bei 2,83 Franken. Wenige Tage danach ging es für die Patrimonium-Aktie dann bis auf 2,88 Franken nach oben - inzwischen notiert das Papier bei 2,68 Franken (Schlusskurs vom 9. August 2022).

"Spannende Entwicklungen" auf der Agenda

In Zukunft will Patrimonium sein Immobilienportfolio noch weiter ausbauen. Nicht nur verfügen die Objekte nach Unternehmensangaben über ein deutliches Wertsteigerungspotenzial, auch werde derzeit eine weitere Immobilie gebaut, die 2024 vollendet werden soll. "Wir freuen uns auf weitere spannende Entwicklungen und darauf, einen positiven Beitrag zur Stadtentwicklung in den wichtigsten Wirtschaftszentren der Schweiz leisten zu können", so CEO Hanspeter Berchtold gegenüber Moneycab. Eine Dividendenzahlung an die Aktionäre ist in den nächsten Jahren jedoch nicht geplant. Stattdessen sollen Erlöse in Reinvestitionen fliessen, sodass das Portfolio weiter ausgebaut werden könne.

Redaktion finanzen.ch