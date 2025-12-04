Warner Bros. Discovery Aktie 118052754 / US9344231041
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
04.12.2025 03:22:11
Paramount Skydance Raises Breakup Fee To $5B In Warner Bros. Discovery Bid : Report
(RTTNews) - Paramount Skydance has increased its proposed breakup fee in its bid to acquire Warner Bros. Discovery, raising the amount from $2.1 billion to $5 billion, according to Bloomberg. The breakup fee would be payable to Warner Bros. if the two companies reach an agreement that ultimately fails to close.
The revised proposal comes as Paramount Skydance pursues an all-cash offer for Warner Bros. Discovery. The bid is primarily backed by the Ellison family, with additional financial support from three Middle Eastern sovereign wealth funds and debt financing provided by Apollo Global Management.
Nachrichten zu Warner Bros. Discovery
|
26.11.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt schlussendlich zu (finanzen.ch)
|
20.11.25
|Schwacher Handel in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
14.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
|
14.11.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 nachmittags in Grün (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 mittags freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Warner Bros. Discovery
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Inflationszahlen letztlich schwächer -- DAX geht kaum verändert in den Feierabend -- US-Börsen schliessenhöher -- Anleger in Asien uneins - Börsen schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch mit kleinen Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt begab sich auf Richtungssuche. An der Wall Street ging es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigten sich unterschiedliche Vorzeichen.