|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance im Blick
|
11.08.2025 18:01:59
Optimismus in New York: NASDAQ Composite in der Gewinnzone
Der NASDAQ Composite gewinnt am Montagmittag an Wert.
Der NASDAQ Composite springt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0.28 Prozent auf 21’510.84 Punkte an. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0.045 Prozent fester bei 21’459.65 Punkten, nach 21’450.02 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 21’512.14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 21’398.65 Punkten.
NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht
Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 11.07.2025, den Stand von 20’585.53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, einen Stand von 17’928.92 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 16’745.30 Punkte taxiert.
Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 11.57 Prozent aufwärts. 21’512.14 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 14’784.03 Punkten.
NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Geron (+ 8.98 Prozent auf 1.40 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 8.45 Prozent auf 6.16 USD), SurModics (+ 7.71 Prozent auf 38.14 USD), Cogent Communications (+ 6.43 Prozent auf 32.59 USD) und Scientific Games (+ 5.66 Prozent auf 83.32 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil AAON (-11.35 Prozent auf 71.38 USD), Lifetime Brands (-10.05 Prozent auf 3.58 USD), Ligand Pharmaceuticals (-8.30 Prozent auf 137.60 USD), Harvard Bioscience (-8.13 Prozent auf 0.48 USD) und Donegal Group B (-4.77 Prozent auf 13.88 USD).
Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite
Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 20’788’389 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.823 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick
Die Upbound Group-Aktie hat mit 5.11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.24 Prozent bei der Cogent Communications-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Intel Corp.
|
18:01
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
18:01
|Gewinne in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
18:01
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 am Montagmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
16:02
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
16:02
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
16:02
|NYSE-Handel: S&P 500 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
10.08.25
|Intel must not bow to Trump’s attack on its CEO (Financial Times)
|
08.08.25
|Intel-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli (finanzen.net)
Analysen zu Intel Corp.
|25.07.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|21.05.25
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|25.07.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|21.05.25
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|25.07.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|15.04.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|31.01.25
|Intel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|21.05.25
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
|25.04.25
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.25
|Intel Neutral
|UBS AG
Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|21’509.19
|0.28%
Börse aktuell - Live TickerGeopolitisches Umfeld im Blick: SMI schliesst etwas tiefer -- DAX beendet Handel schwächer -- Chinesische Börsen schliessen höher - Feiertag in Tokio
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag knapp unterhalb der Nulllinie, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigen sich unterdessen mit unterschiedlicher Tendenz. An den asiatischen Börsen legten die Kurse zum Wochenstart zu.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}