Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’870 0.0%  SPI 16’568 0.0%  Dow 44’097 -0.2%  DAX 24’072 -0.4%  Euro 0.9434 0.3%  EStoxx50 5’331 -0.3%  Gold 3’350 -1.4%  Bitcoin 97’708 1.4%  Dollar 0.8127 0.6%  Öl 66.6 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Idorsia36346343
Top News
Orsted-Aktie crasht: Orsted plant milliardenschwere Kapitalerhöhung
Novo Nordisk-Aktie: Erholung nach Eli Lilly-Dämpfer pausiert
Barrick-Aktie trotzdem unter Druck: Bilanz von Barrick Mining übertrifft Erwartungen
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Tesla-Aktie: Model Y erhält Sicherheits-Auszeichnung - Elon Musk zeigt sich erfreut
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Blick 11.08.2025 18:01:59

Optimismus in New York: NASDAQ Composite in der Gewinnzone

Optimismus in New York: NASDAQ Composite in der Gewinnzone

Der NASDAQ Composite gewinnt am Montagmittag an Wert.

Intel
17.05 CHF 7.11%
Kaufen Verkaufen

Der NASDAQ Composite springt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0.28 Prozent auf 21’510.84 Punkte an. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0.045 Prozent fester bei 21’459.65 Punkten, nach 21’450.02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 21’512.14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 21’398.65 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 11.07.2025, den Stand von 20’585.53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, einen Stand von 17’928.92 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 16’745.30 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 11.57 Prozent aufwärts. 21’512.14 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 14’784.03 Punkten.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Geron (+ 8.98 Prozent auf 1.40 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 8.45 Prozent auf 6.16 USD), SurModics (+ 7.71 Prozent auf 38.14 USD), Cogent Communications (+ 6.43 Prozent auf 32.59 USD) und Scientific Games (+ 5.66 Prozent auf 83.32 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil AAON (-11.35 Prozent auf 71.38 USD), Lifetime Brands (-10.05 Prozent auf 3.58 USD), Ligand Pharmaceuticals (-8.30 Prozent auf 137.60 USD), Harvard Bioscience (-8.13 Prozent auf 0.48 USD) und Donegal Group B (-4.77 Prozent auf 13.88 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 20’788’389 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.823 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Upbound Group-Aktie hat mit 5.11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.24 Prozent bei der Cogent Communications-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Intel Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
25.07.25 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.07.25 Intel Neutral UBS AG
03.07.25 Intel Neutral UBS AG
21.05.25 Intel Hold Deutsche Bank AG
28.04.25 Intel Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

13:26 Marktüberblick: Munich Re nach Zahlen unter Druck
12:11 UBS Logo UBS KeyInvest: Die Hoffnung lebt
08:59 SMI trotzt den Zoll-Problemen
08:40 Jemand muss raus – wer könnte den SMI® verlassen?
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
08.08.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Broadcom, Intel, Nvidia
07.08.25 Julius Bär: 10.10% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (60%) auf BNP Paribas SA, UBS Group AG, ING Groep NV
06.08.25 Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’334.84 19.79 BT2SYU
Short 12’591.57 13.81 SJXBGU
Short 13’066.69 8.86 BA5S0U
SMI-Kurs: 11’869.99 11.08.2025 17:30:11
Long 11’373.85 19.79 BK5S8U
Long 11’083.46 13.34 BNJS4U
Long 10’648.97 8.99 SSPM6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

AAON Inc. 56.93 -14.16% AAON Inc.
Cogent Communications Holdings Inc 32.03 4.64% Cogent Communications Holdings Inc
Donegal Group Inc. (B) 15.23 -2.99% Donegal Group Inc. (B)
Geron Corp. 1.64 -59.09% Geron Corp.
Harvard Bioscience Inc. 0.42 -8.73% Harvard Bioscience Inc.
Intel Corp. 17.05 7.11% Intel Corp.
Lifetime Brands IncShs 3.20 -3.61% Lifetime Brands IncShs
Ligand Pharmaceuticals Inc 157.66 18.62% Ligand Pharmaceuticals Inc
Monro Muffler Brake Inc. 15.35 1.02% Monro Muffler Brake Inc.
NVIDIA Corp. 148.77 0.70% NVIDIA Corp.
Red Robin Gourmet Burgers Inc. 4.95 8.60% Red Robin Gourmet Burgers Inc.
Scientific Games Corp. 67.65 4.71% Scientific Games Corp.
SurModics Inc. 32.80 7.89% SurModics Inc.
Upbound Group Inc Registered Shs 18.50 0.00% Upbound Group Inc Registered Shs

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Novartis-Aktie steigt: Novartis erreicht mit Ianalumab Ziele in wichtigen Studien
Ausblick: Allianz stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Bitcoin setzt Aufwärtstrend fort und nähert sich Allzeithoch
Idorsia-Aktie im Plus: Idorsia kurz vor Abschluss des Rückkaufangebots für Wandelanleihen
Beliebte Strategie unter der Lupe: Wenn Gewinneraktien zur Gefahr werden
C3.ai-Aktie bricht brutal ein: Anleger fliehen nach vorläufigen Quartalszahlen
Aktien von NVIDIA und AMD uneins: USA kassieren offenbar 15 Prozent bei Chip-Verkäufen nach China
Geopolitisches Umfeld im Blick: SMI schliesst etwas tiefer -- DAX beendet Handel schwächer -- Chinesische Börsen schliessen höher - Feiertag in Tokio

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}