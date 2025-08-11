Optimismus in New York: NASDAQ Composite in der Gewinnzone

Der NASDAQ Composite springt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0.28 Prozent auf 21’510.84 Punkte an. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0.045 Prozent fester bei 21’459.65 Punkten, nach 21’450.02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 21’512.14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 21’398.65 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 11.07.2025, den Stand von 20’585.53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, einen Stand von 17’928.92 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 16’745.30 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 11.57 Prozent aufwärts. 21’512.14 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 14’784.03 Punkten.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Geron (+ 8.98 Prozent auf 1.40 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 8.45 Prozent auf 6.16 USD), SurModics (+ 7.71 Prozent auf 38.14 USD), Cogent Communications (+ 6.43 Prozent auf 32.59 USD) und Scientific Games (+ 5.66 Prozent auf 83.32 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil AAON (-11.35 Prozent auf 71.38 USD), Lifetime Brands (-10.05 Prozent auf 3.58 USD), Ligand Pharmaceuticals (-8.30 Prozent auf 137.60 USD), Harvard Bioscience (-8.13 Prozent auf 0.48 USD) und Donegal Group B (-4.77 Prozent auf 13.88 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 20’788’389 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.823 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Upbound Group-Aktie hat mit 5.11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.24 Prozent bei der Cogent Communications-Aktie an.

