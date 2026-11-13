OpenWork: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

OpenWork veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9.94 JPY gegenüber 11.90 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OpenWork im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40.75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.67 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1.19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch