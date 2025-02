ON Semiconductor-Aktie von schwachem Umsatzausblick stark belastet

• Umsatz und Gewinn von ON Semiconductor im vierten Quartal und Gesamtjahr deutlich rückläufig• Umsatzausblick für das erste Quartal 2025 enttäuscht• Anleger reagieren mit Verkäufen

ON Semiconductor hat seine Zahlen für das vierte Geschäftsquartal und das Gesamtgeschäftsjahr 2024 vorgelegt. Anleger zeigen sich ernüchtert.

Umsatz und Gewinn niedriger

Im vierten Quartal sackten die Erlöse gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres von 2,02 Milliarden Dollar auf 1,72 Milliarden Dollar ab. Auch auf Ergebnisseite blieb weniger bei dem US-Halbleiterhersteller aus Arizona hängen: Der Nettogewinn sank von 562,7 Millionen Dollar auf 379,9 Millionen Dollar, das EPS gab von 1,28 US-Dollar auf 0,88 US-Dollar nach.

Auch im Gesamtjahr zeigt sich ein ähnliches Bild: Während der Umsatz nach 8,2 Milliarden US-Dollar im Jahr zuvor nun im Berichtsjahr nur noch 7,08 Milliarden Dollar betrug, brach der Nettogewinn ebenfalls deutlich ein: Statt 2,1 Milliarden Dollar blieben unter dem Strich nur 1,57 Milliarden Dollar in den Konzernkassen, für das EPS bedeutet dies ein Absturz von 4,89 auf 3,63 US-Dollar.

Management zeigt sich verhalten optimistisch

Das Unternehmen litt dabei insbesondere unter der schwächeren Nachfrage nach seinen Chips für die Automobilindustrie. In diesem Bereich hatte Kunden ihre Bestellungen aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit zurückgeschraubt. "Während wir diesen Marktabschwung weiter meistern, haben unsere Massnahmen in den letzten vier Jahren bewiesen, dass wir ein strukturell anderes Unternehmen sind, das gut gerüstet ist, um anhaltende Volatilität zu meistern", wird Hassane El-Khoury, Präsident und CEO von ON Semiconductor im Rahmen der Zahlenvorlage zitiert. "Auch wenn das Jahr 2025 noch ungewiss ist, bleiben wir unserer langfristigen Strategie treu. Wir werden unsere finanzielle Disziplin beibehalten, unsere Betriebsabläufe rationalisieren und weiterhin hochwertige, differenzierte intelligente Energie- und Sensorlösungen liefern, die onsemi in die Lage versetzen, noch stärker daraus hervorzugehen."

Umsatzausblick lässt Aktie abrauschen

Während Anleger mit den Geschäftsrückgängen mehr oder weniger gerechnet hatten, sorgte der Umsatzausblick für das laufende Quartal dann aber für Ernüchterung. ON Semiconductor rechnet für das erste Quartal mit Erlösen zwischen 1,35 und 1,45 Milliarden US-Dollar. Das wäre nicht nur deutlich weniger als im vergangenen Quartal, es würde auch deutlich unter den Analystenschätzungen liegen: Experten waren zuvor von einem Quartalsumsatz von 1,69 Milliarden Dollar ausgegangen.

Entsprechend fällt die Reaktion der Anleger aus: Die Aktie von ON Semiconductor verliert an der NASDAQ zeitweise 7,30 Prozent auf 47,51 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch