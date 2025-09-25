Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
25.09.2025 14:33:37

On eröffnet Flagship-Store in Zürich - Bekleidung stärker im Fokus

Zürich (awp) - Der Laufschuhhersteller On hat am Donnerstag in seiner Heimatstadt Zürich einen Flagship-Store eröffnet. Für Mitgründer David Allemann ist es ein emotionaler Moment - für das an der New Yorker Börse kotierte Unternehmen aber auch ein strategischer Schritt.

Allemann, der in Zürich aufgewachsen ist, sagte an einem Medienfrühstück: "Es ist ein spezieller Moment, hier in Zürich, wo alles begann, einen Flagship-Store zu eröffnen."

Strategischer Fokus auf Premium

Es gibt aber auch handfestere Gründe für den Store an bester Lage am Zürcher Limmatquai. On will sich weltweit als grösste Premium-Sportmarke positionieren und das Geschäft mit Bekleidung vorantreiben, wie CEO und CFO Martin Hoffmann sagte.

Der Store in Zürich ist nach Bangkok, Singapur und zuletzt Tokio anlässlich der Leichtathletik-Weltmeisterschaften bereits seine vierte grosse Eröffnung eines On-Stores in den letzten zwei Monaten. "Eigener Retail ist das Juwel des Kundenerlebnisses", sagte Hoffmann.

Besonders im Bekleidungsbereich sei die Präsentation in eigenen Läden entscheidend. Im Gegensatz zu Schuhen brauche es für Kleiderkollektionen mehr Platz.

"Und während der globale Umsatzanteil von Bekleidung bei rund 7 Prozent liegt, beträgt er in den On-Stores 25 Prozent", so Hoffmann weiter. "Mit jedem Laden, den wir neu eröffnen, wächst also der Anteil des Bekleidungsgeschäfts am Umsatz."

An bester Lage - gesamtes Sortiment

Die Lage am Limmatquai gilt als erstklassig: Direkt beim Grossmünster, im traditionsreichen Gebäude des ehemaligen Musikgeschäfts Hug, passieren täglich zahlreiche Touristinnen und Touristen den Laden.

Auf über 500 Quadratmetern und zwei Stockwerken bietet der Laden mit 35 Mitarbeitenden das gesamte Sortiment von On. Im Erdgeschoss untergebracht sind die Bereiche Laufen und Outdoor - im oberen Galeriegeschoss die Bereiche Training, Lifestyle, Tennis und Kinderkollektionen.

20 bis 30 neue Läden pro Jahr

On plant, die Zahl der eigenen Geschäfte in den kommenden Jahren deutlich auszubauen. "Wir wollen weltweit 20 bis 30 neue Stores pro Jahr eröffnen", so Allemann. Besonders grosses Wachstumspotenzial sieht das Zürcher Unternehmen in Asien.

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte On einen Nettoumsatz von 2,32 Milliarden Franken, ein Plus von 29 Prozent. Besonders stark wächst der asiatische Markt: Im ersten Halbjahr 2025 legten die Umsätze in Asien um 130 Prozent zu.

Damit ist Asien für On die dynamischste Wachstumsregion und bietet langfristig erhebliches Potenzial, um die globale Expansion und dabei auch das Bekleidungsgeschäft weiter voranzutreiben.

jl/cg