Nach Vortagesrally 25.09.2025 22:11:00

Lithium Americas-Aktie steigt weiter: Gespräche über US-Regierungsdarlehen beflügeln den Kurs

Das Unternehmen reagiert auf Medienberichte und bestätigt, dass es in Verhandlungen über die Auszahlung eines staatlichen Darlehens steht.

General Motors
47.80 CHF 2.29%
Kaufen Verkaufen
• Lithium Americas bestätigt Gespräche mit dem US-Energieministerium (DOE)
• Es handelt sich um eine Reaktion auf Medienberichte über den Status des Darlehens
• Unternehmen arbeitet mit seinem Joint-Venture-Partner General Motors (GM) an einer einvernehmlichen Lösung

Lithium Americas hat am Mittwoch eine Stellungnahme zu jüngsten Medienberichten über den Status seines angekündigten Darlehens in Höhe von 2,26 Milliarden US-Dollar des US-Energieministeriums (DOE) abgegeben. Wie das Unternehmen mitteilte, führt es derzeit Gespräche mit dem DOE und seinem Joint-Venture-Partner General Motors Holdings LLC (GM) über die erste Auszahlung des Darlehens.

Bedingungen im Fokus

Gegenstand der Gespräche seien bestimmte Bedingungen für die Inanspruchnahme des Darlehens sowie zusätzliche Anfragen des DOE bezüglich möglicher weiterer Bedingungen oder Änderungen an den Darlehens- und Transaktionsdokumenten. Lithium Americas betonte, dass man weiterhin mit dem DOE und GM auf eine für alle Seiten akzeptable Lösung hinarbeite.

Das Unternehmen entwickelt das Thacker-Pass-Lithiumprojekt in Nevada, das über die weltweit grössten bekannten Lithiumressourcen verfügt. An dem Projekt hält Lithium Americas 62 Prozent, GM ist mit 38 Prozent beteiligt.

So reagier die Lithium Americas-Aktie

Nachdem die Aktie am Mittwoch nach den Gerüchten bereits einen Kurssprung aufs Parkett gelegt hat, steigt sie am Donnerstag im NYSE-Handel weiter deutlich: Am Ende ging es um 22,46 Prozent auf 7,36 US-Dollar bergauf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Bildquelle: Immersion Imagery / Shutterstock.com