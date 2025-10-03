NYSE-Handel: S&P 500 zeigt sich fester

Der S&P 500 springt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0.50 Prozent auf 6’749.02 Punkte an. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 52.686 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.118 Prozent stärker bei 6’723.25 Punkten in den Freitagshandel, nach 6’715.35 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’750.35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’722.14 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der S&P 500 bereits um 1.31 Prozent. Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 03.09.2025, bei 6’448.26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2025, notierte der S&P 500 bei 6’279.35 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’699.94 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 15.00 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’750.35 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Humana (+ 7.13 Prozent auf 274.92 USD), The Cigna Group Registered (+ 5.40 Prozent auf 313.03 USD), Elevance Health (+ 4.25 Prozent auf 354.70 USD), Zebra Technologies (+ 3.79 Prozent auf 307.06 USD) und NextEra Energy (+ 3.70 Prozent auf 81.07 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Las Vegas Sands (-5.52 Prozent auf 52.01 USD), Wynn Resorts (-5.11 Prozent auf 126.52 USD), Palantir (-3.89 Prozent auf 179.77 USD), Philip Morris (-2.96 Prozent auf 153.23 USD) und Applied Materials (-2.86 Prozent auf 217.19 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 12’503’205 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.882 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

