NVIDIA Aktie News: Anleger schicken NVIDIA am Nachmittag ins Plus

Um 04:28 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,9 Prozent auf 123,50 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 17'895 Punkten tendiert. In der Spitze legte die NVIDIA-Aktie bis auf 124,36 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 120,89 USD. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 13'918'754 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (140,76 USD) erklomm das Papier am 21.06.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 13,98 Prozent wieder erreichen. Bei 39,24 USD erreichte der Anteilsschein am 01.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 68,23 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

NVIDIA-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,020 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,045 USD belaufen. Am 28.08.2024 äusserte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.07.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 USD, nach 0,25 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 122,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 30.04 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.51 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 2,84 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.ch