Handel in New York: S&P 500 bricht am Nachmittag ein

Am Donnerstag fällt der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 4.06 Prozent auf 5’440.96 Punkte zurück. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 46.643 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 3.55 Prozent schwächer bei 5’469.64 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5’670.97 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 5’499.53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’415.66 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 1.57 Prozent. Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 03.03.2025, mit 5’849.72 Punkten bewertet. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 03.01.2025, bei 5’942.47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.04.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’211.49 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 verlor der Index bereits um 7.29 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 6’147.43 Punkte. Bei 5’415.66 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Lamb Weston (+ 10.40 Prozent auf 59.78 USD), Molina Healthcare (+ 6.44 Prozent auf 349.65 USD), Kroger (+ 5.05 Prozent auf 70.67 USD), Centene (+ 4.89 Prozent auf 63.70 USD) und Dollar General (+ 4.65 Prozent auf 94.39 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil VF (-27.00 Prozent auf 11.97 USD), Gap (-19.73 Prozent auf 17.97 USD), Microchip Technology (-17.43 Prozent auf 40.40 USD), Under Armour (-17.14 Prozent auf 5.22 USD) und Under Armour (-17.12 Prozent auf 5.47 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 39’045’877 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.060 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0.00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch