NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Gewinne

Am Mittwoch ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 0.75 Prozent auf 19’581.78 Punkte aufwärts. In den Handel ging der NASDAQ 100 1.31 Prozent leichter bei 19’182.39 Punkten, nach 19’436.42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19’157.20 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’707.34 Zählern.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 3.07 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 20’884.41 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 02.01.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 20’975.62 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 02.04.2024, einen Stand von 18’121.78 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2025 bereits um 6.65 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 22’222.61 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 18’799.20 Zähler.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Tesla (+ 5.33 Prozent auf 282.76 USD), Align Technology (+ 3.73 Prozent auf 163.98 USD), Constellation Energy (+ 3.63 Prozent auf 214.46 USD), Atlassian (+ 3.49 Prozent auf 223.96 USD) und Warner Bros Discovery (+ 3.43 Prozent auf 10.56 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Lucid (-5.14 Prozent auf 2.40 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-2.55 Prozent auf 119.07 USD), Mondelez (-2.25 Prozent auf 66.13 USD), T-Mobile US (-1.48 Prozent auf 264.56 USD) und O Reilly Automotive (-1.03 Prozent auf 1’417.01 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 40’137’243 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3.108 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

