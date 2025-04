Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels stärker

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.67 Prozent fester bei 5’670.97 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 46.891 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 1.11 Prozent auf 5’570.60 Punkte an der Kurstafel, nach 5’633.07 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 5’695.31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’571.48 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 2.59 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, bei 5’954.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.01.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5’868.55 Punkten gehandelt. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 02.04.2024, einen Stand von 5’205.81 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2025 bereits um 3.37 Prozent. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’147.43 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’488.73 Zählern.

S&P 500-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Leidos (+ 5.91 Prozent auf 142.94 USD), Caesars Entertainment (+ 5.80 Prozent auf 26.27 USD), Leggett Platt (+ 5.60 Prozent auf 8.30 USD), Gap (+ 5.47 Prozent auf 22.38 USD) und Tesla (+ 5.33 Prozent auf 282.76 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen The Hershey (-3.34 Prozent auf 163.95 USD), Altria (-2.84 Prozent auf 57.12 USD), MarketAxess (-2.36 Prozent auf 210.83 USD), Mondelez (-2.25 Prozent auf 66.13 USD) und GE Aerospace (ex General Electric) (-1.97 Prozent auf 199.77 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 40’137’243 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.108 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie an.

