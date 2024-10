NVIDIA-Aktie im Fokus: Warum sie als wichtigste Aktie der Welt gilt

• NVIDIA als wichtigstes Unternehmen für Investoren• Entscheidende Stellung trotz Volatilität• NVIDIA-Aktie als zentraler Akteur mit globaler Bedeutung

Die Nachfrage nach KI-Technologien hat in den letzten Jahren exponentiell zugenommen. NVIDIA spielt eine Schlüsselrolle bei deren Entwicklung und Implementierung. Analysten betonen, dass NVIDIA als das wichtigste Unternehmen für Investoren gilt, da es massgeblich zur Transformation vieler Branchen beiträgt. Allein im Jahr 2024 hat die NVIDIA-Aktie an der NASDAQ einen Kursgewinn von rund 183,5 Prozent verzeichnet (Stand: Schlusskurs vom 24. Oktober 2024). Mitte Juni erreichte NVIDIA kurzzeitig den Status des wertvollsten börsennotierten Unternehmens der Welt. Mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 3,42 Billionen US-Dollar ist der Chipgigant nun nach Apple das zweitgrösste börsennotierte Unternehmen in den USA. Diese Stellung macht NVIDIA zu einem Barometer für die gesamte Tech-Branche und die wirtschaftliche Entwicklung.

Wie NVIDIA die Märkte dominiert: Ein Schwergewicht im S&P 500

Laut einer Analyse von DataTrek Research, die von MarketWatch zitiert wird, machte NVIDIA Mitte Oktober 2024 6,84 Prozent des S&P 500 aus. Das bedeutet, dass Kursbewegungen der Aktie erhebliche Auswirkungen auf den Index haben können. Ein Rückgang von beispielsweise 4,7 Prozent könnte bis zu 42 Prozent des gesamten Rückgangs des S&P 500 ausmachen. Diese hohe Gewichtung unterstreicht die Bedeutung von NVIDIA für die Stabilität und Performance des Marktes.

Doch NVIDIA ist nicht nur auf den US-Märkten von Bedeutung. Nicholas Colas, Mitgründer von DataTrek, berichtet laut MarketWatch, dass die Aktie zum Zeitpunkt der Analyse 4,3 Prozent des MSCI All Country World Index ausmachte - mehr als die Gewichtungen aller Länder ausser den USA und Japan. Frankreich und Deutschland kamen laut Colas zusammen auf nur 4,4 Prozent, was fast dem Anteil von NVIDIA entsprach.

Experten betonen: NVIDIA ist das wichtigste Unternehmen für Anleger

"NVIDIA ist buchstäblich das einzig wichtigste Unternehmen der Welt für globale Aktieninvestoren geworden", erklärt Colas. Auch Goldman Sachs-Stratege Scott Rubner bezeichnete die NVIDIA-Aktie bereits im August als "die wichtigste Aktie" des Jahres.

Zudem sind grosse Unternehmen wie Microsoft , Googleund Tesla auf die Technologie von NVIDIA für ihre KI-Anwendungen angewiesen, was die zentrale Bedeutung des Unternehmens in diesem Sektor unterstreicht. NVIDIA wird als Indikator für KI-Investitionen betrachtet. Die Performance des Unternehmens kann erheblichen Einfluss auf die Marktstimmung haben. Experten glauben, dass ein Rückgang bei NVIDIA weitreichende Auswirkungen auf den Technologiesektor haben könnte. Einige Analysten warnen jedoch, dass die wahrgenommene Bedeutung des Unternehmens möglicherweise mehr durch Markt-Hype als durch fundamentale Unternehmensstärke bedingt ist.

Hohe Volatilität der NVIDIA-Aktie: Ein Warnsignal?

Die Entwicklung von NVIDIA spiegelt das immense Interesse der Anleger an KI-Technologien wider. Allerdings kam es in der ersten Septemberwoche zu einem dramatischen Rückgang, bei dem die Aktie an nur einem Tag neun Prozent und 279 Milliarden US-Dollar an Marktwert verlor. Diese Volatilität wirft Fragen zur Nachhaltigkeit des Wachstums auf.

"Allgemeine Weisheit besagt, dass die Volatilität der Aktienkurse umgekehrt mit der Marktkapitalisierung korreliert", schrieb der Mitgründer von DataTrek, Nicholas Colas, laut MarketWatch. "Allgemeine Weisheit hat [NVIDIA] jedoch anscheinend nie besessen", so Colas. Trotz einer Marktkapitalisierung, die nur von Apple übertroffen wird, hat die Aktie in der Vergangenheit enorme Preisschwankungen erlebt.

Anleger sind zunehmend besorgt über den Wettbewerb im KI-Bereich und die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Abkühlung. Einige der grössten Investoren haben begonnen, Aktien zu verkaufen. Analysten warnen, dass NVIDIAs hohe Bewertungen Risiken bergen. Wenn die Wachstumserwartungen nicht erfüllt werden, könnte dies zu einem weiteren Rückgang des Aktienkurses führen.

NVIDIAs Schlüsselrolle auf dem Aktienmarkt bleibt vorerst unbestritten

NVIDIA bleibt ein zentraler Akteur in der Technologie- und KI-Branche, dessen Einfluss auf den Markt unbestreitbar ist. Das Unternehmen ist nicht nur ein Technologieanbieter, sondern auch ein entscheidender Faktor für die globale Wirtschaft und die Märkte. Die Entwicklungen rund um NVIDIA sind ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in den kommenden Jahren weiterhin eine Schlüsselrolle auf den globalen Märkten spielen könnte.

Mit seiner hohen Marktkapitalisierung und den erheblichen Auswirkungen auf verschiedene Indizes bleibt NVIDIA für Investoren ein wichtiger Beobachtungswert. Angesichts der Volatilität der Aktie ist es für Anleger entscheidend, die Trends und die allgemeinen Marktbedingungen genau zu verfolgen. Analysten betonen, dass Anleger die Auswirkungen dieser hochvolatilen Aktie auf den gesamten Index im Auge behalten sollten. Während NVIDIA für viele ein vielversprechendes Investment darstellt, können plötzliche Kursbewegungen auch unerwartete Effekte auf die Märkte haben.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.