Handel in New York: NASDAQ 100 klettert letztendlich

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1.14 Prozent fester bei 19’432.56 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.024 Prozent tiefer bei 19’209.72 Punkten in den Handel, nach 19’214.40 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 19’133.23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19’447.56 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 7.82 Prozent. Vor einem Monat, am 25.03.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 20’287.83 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, bei 21’774.01 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.04.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 17’430.50 Punkten auf.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 7.36 Prozent zurück. Bei 22’222.61 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Charter A (+ 11.43 Prozent auf 373.65 USD), Tesla (+ 9.80 Prozent auf 284.95 USD), Strategy (+ 5.24 Prozent auf 368.71 USD), Palantir (+ 4.64 Prozent auf 112.78 USD) und NVIDIA (+ 4.30 Prozent auf 111.01 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen T-Mobile US (-11.22 Prozent auf 232.77 USD), Old Dominion Freight Line (-7.65 Prozent auf 146.74 USD), Intel (-6.70 Prozent auf 20.05 USD), Gilead Sciences (-2.81 Prozent auf 103.17 USD) und Xcel Energy (-1.84 Prozent auf 69.00 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 51’829’999 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.754 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die JDcom-Aktie weist mit 7.51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch