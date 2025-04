Zuversicht in New York: S&P 500 letztendlich mit grünem Vorzeichen

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0.74 Prozent höher bei 5’525.21 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 42.853 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.036 Prozent auf 5’486.73 Punkte an der Kurstafel, nach 5’484.77 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 5’528.11 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’455.86 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 5.59 Prozent. Vor einem Monat, am 25.03.2025, wurde der S&P 500 auf 5’776.65 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wies der S&P 500 6’101.24 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 25.04.2024, lag der S&P 500-Kurs bei 5’048.42 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2025 bereits um 5.85 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 6’147.43 Punkte. Bei 4’835.04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Charter A (+ 11.43 Prozent auf 373.65 USD), Tesla (+ 9.80 Prozent auf 284.95 USD), VeriSign (+ 8.00 Prozent auf 272.79 USD), Caesars Entertainment (+ 4.67 Prozent auf 28.44 USD) und Palantir (+ 4.64 Prozent auf 112.78 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Erie Indemnity (-11.47 Prozent auf 361.85 USD), T-Mobile US (-11.22 Prozent auf 232.77 USD), Aon (-8.00 Prozent auf 335.85 USD), Old Dominion Freight Line (-7.65 Prozent auf 146.74 USD) und Intel (-6.70 Prozent auf 20.05 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 51’829’999 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2.754 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

