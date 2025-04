CI Com-Aktie vor Börsenabschied? Börsenaufsicht SER leitet Dekotierungsverfahren ein

Die Börsenregulierungsbehörde SER hat nun ein Dekotierungsverfahren eingeleitet, nachdem sie die Titel wegen Nichteinhaltung der von ihr gesetzten Fristen ab dem 22. April vom Handel suspendiert hat, wie die CI Com am Freitag mitteilte.

Die in einem Eigentümerwechsel befindliche CI Com hab bei der SIX Exchange Regulation (SER) ein Gesuch um Fristverlängerung für die Veröffentlichung des Jahresberichts 2024 eingereicht, wie die Gesellschaft in ihrer Mitteilung weiter schreibt. Der Jahresbericht müsse von den an der kommenden Generalversammlung zu bestimmenden Verwaltungsräten der neuen Hauptaktionärin Sebrina AG fertiggestellt und genehmigt werden, begründet CI Com die Verzögerung.

Die Sebrina sei mit Wirkung vom Freitag als Eigentümerin der 570'000 Aktien der Dual Holding eingetragen, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Übertragung der Aktien sei im Rahmen des Vollzugs des Kaufvertrags der Sebrina mit der bisherigen Hauptaktionärin Dual Holdings erfolgt.

Der Verkauf des Dual-Aktienpakets an die Genfer Sebrina Holding war im März mitgeteilt worden. Die Beteiligungsgesellschaft Sebrina ist im Besitz des Westschweizer Unternehmers und Investors Alexandre Uldry und investiert laut Angaben auf ihrer Website in Bereiche wie Rohstoffe, Schifffahrt oder Immobilien.

Zürich (awp)