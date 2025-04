Nestlé-Aktie: Personelle Veränderung an der Spitze von Nestlé Nordamerika

Es handelt sich mit Jeff Hamilton um den derzeitigen Leiter von Purina PetCare Zone Europa.

Er wird per 1. Juli 2025 gleichzeitig zum Mitglied der Konzernleitung ernannt, wie Nestlé am Freitag mitteilte. Sein Vorgänger, Steve Presley, tritt nach fast 30 Jahren Karriere bei Nestlé in den Ruhestand. Er wird bereits per Ende April 2025 aus der Konzernleitung und als Leiter der Zone AMS ausscheiden.

Vevey (awp)