Evonik plant in den kommenden zwei Jahren keine Zukäufe - Aktie fester

"In den nächsten beiden Jahren werden wir keine Zukäufe tätigen", sagte Vorstandschef Christian Kullmann der Rheinischen Post. "Wir konzentrieren uns voll auf den grössten Umbau in der Evonik -Geschichte. Unser Dreisprung - sparen, umbauen, wachsen - ist komplex genug. Nach 2027 sehen wir weiter."

Bis 2026 wolle der Chemiekonzern über die Zukunft der Service-Einheiten entscheiden: "Bis Jahresende werden wir die Service-Einheiten an den Standorten Marl und Wesseling ausgründen, dort haben wir 3.600 Mitarbeiter", sagte Kullmann. "Für diese Einheiten prüfen wir alle Optionen: Behalten, Joint Venture, Verkauf an Investoren oder an Chemiepark-Betreiber. Wir werden 2026 entscheiden"

Der angekündigte Stellenabbau in der Verwaltung gehe derweil voran: "Wir werden bis zum Jahr 2027 in der Verwaltung 2'000 Stellen abbauen, davon 1'500 in Deutschland, sozialverträglich. Die Hälfte ist geschafft."

Für die Evonik-Aktie ging es am Freitag im nachbörslichen Tradegate-Handel zwischenzeitlich 2,0 Prozent auf 19,65 Euro hoch.

DOW JONES