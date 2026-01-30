Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
30.01.2026

Nuwellis Names Carisa Schultz CFO

(RTTNews) - Nuwellis, Inc. (NUWE), a medical technology company, on Friday announced the appointment of Carisa Schultz as Chief Financial Officer, effective February 2.

Schultz brings extensive healthcare and public company finance leadership experience, most recently serving as Vice President of Finance at NeueHealth.

In the pre-market trading, Nuwellis is 17.66% lesser at $3.4500 on the Nasdaq.

