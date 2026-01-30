Nuwellis Aktie 111319532 / US67113Y1082
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.01.2026 14:18:01
Nuwellis Names Carisa Schultz CFO
(RTTNews) - Nuwellis, Inc. (NUWE), a medical technology company, on Friday announced the appointment of Carisa Schultz as Chief Financial Officer, effective February 2.
Schultz brings extensive healthcare and public company finance leadership experience, most recently serving as Vice President of Finance at NeueHealth.
In the pre-market trading, Nuwellis is 17.66% lesser at $3.4500 on the Nasdaq.
Nachrichten zu Nuwellis Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Nuwellis Inc Registered Shs
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.