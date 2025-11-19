Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’531 0.4%  SPI 17’218 0.4%  Dow 46’131 0.1%  DAX 23’163 -0.1%  Euro 0.9291 0.3%  EStoxx50 5’542 0.1%  Gold 4’076 0.2%  Bitcoin 71’922 -3.2%  Dollar 0.8060 0.8%  Öl 63.5 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156NVIDIA994529Rheinmetall345850Novartis1200526Zurich Insurance1107539Sandoz124359842
Top News
Korrelation bei ETFs: Der unterschätzte Schlüssel zur echten Diversifikation
So bewegen sich Franken, Euro und Dollar
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Novartis-Aktie: Produktion künftig in North Carolina im grossen Stil
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Suche...
19.11.2025 21:00:37

Novartis-Aktie: Produktion künftig in North Carolina im grossen Stil

Novartis-Aktie: Produktion künftig in North Carolina im grossen Stil

Die Pharmakonzerne Roche und Novartis haben unlängst angekündigt, in den USA Milliarden in neue Werke zu investieren.

Am Mittwochabend hat Novartis dazu weitere Projekte vorgestellt. Im US-Bundesstaat North Carolina sollen mehrere neue Werke gebaut werden.

Novartis plant in den Städten Durham und Morrisville neue Produktionen. Sie seien Teil des über die kommenden fünf Jahren geplanten, 23 Milliarden Dollar schweren Investitionsprogramms in den USA, teilte der Pharmakonzern dazu mit.

In Durham, wo Novartis bereits heute Gentherapien herstellt, sei der Bau von zwei neuen Anlagen zur Herstellung von Biopharmazeutika und sterilen Verpackungen geplant. Hinzu kämen in Morrisville eine Produktion für Tabletten und Kapseln sowie eine solche für Verpackungen. Und das bestehende Werk in Durham für die sterile Abfüllung von Biopharma werde ausgebaut.

"Flaggschiff für die Arzneimittelproduktion"

Alles in allem soll in North Carolina auf einer Fläche von über 700'000 m2 ein "Flaggschiff für die Arzneimittelproduktion" entstehen, das die wichtigsten Therapiebereiche der Firma wie Onkologie, Immunologie, Neurologie sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen umfasse, hiess es weiter. Die neuen Anlagen sollen ihren Betrieb in den Jahren 2027 und 2028 aufnehmen.

Novartis schafft in den USA vor allem auch weitere Arbeitsplätze. In den neuen Produktionen dürften laut den Angaben bis 2030 rund 700 neue Jobs sowie über 3000 indirekt mit den Projekten zusammenhängende Arbeitsplätze entstehen. Dies sei ein "Bekenntnis zur Innovation in Amerika", wird Novartis-Chef Vas Narasimhan in der Mitteilung zitiert.

Die strategischen Investitionen seien wichtig, um alle wichtigen Medikamente für US-Patienten in den USA herstellen und in grossem Umfang im ganzen Land ausliefern zu können, hiess es. In Durham und Morris Plains (New Jersey) produziert Novartis künftig auch Zell- und Gentherapien, in Millburn (New Jersey), Indianapolis (Indiana) und Carlsbad (Kalifornien) sind es Radioligandentherapien oder in Florida und Texas xRNA-basierte Medikamente.

Milliardenschwere US-Investitionen

Die geplanten, milliardenschweren Investitionen der Pharmaindustrie in den USA kommen nicht von ungefähr. Sie sind Teil des mit der Trump-Regierung letzte Woche erzielten Zoll-Deals, der auch 200 Milliarden Dollar an Investitionen von Schweizer Firmen in den USA vorsieht. Im Gegenzug soll der US-Strafzoll auf zahlreiche Güter auf 15 von 39 Prozent gesenkt werden.

Während Novartis in den kommenden fünf Jahren 23 Milliarden Dollar in zusätzliche Fabriken und Forschungslabors in den USA investieren will, hat Roche die Latte gar noch höher gelegt. Roche will im selben Zeitraum 50 Milliarden Dollar für die Kapazitätserweiterung ausgeben.

mk/

Basel (awp)

Weitere Links:

Novartis-Aktie: Studiendaten bei Nieren- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden präsentiert

Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Applied Materials
✅ Howmet Aerospace
✅ KLA-Tencor

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:46 Roche rettet den SMI
09:34 SG-Marktüberblick: 19.11.2025
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch
07:12 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Rückfall unter die 200-Tage-Linie
18.11.25 Julius Bär: 9.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Bayer AG
18.11.25 Alcon: Wachstum beschleunigt sich, aber Übernahmeplan wackelt
18.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Geberit, Swisscom, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’091.21 19.81 SFGBRU
Short 13’375.34 13.57 NTUBSU
Short 13’854.18 8.92 STAB1U
SMI-Kurs: 12’530.62 19.11.2025 17:30:04
Long 12’062.35 19.20 SZEBLU
Long 11’788.62 13.57 SQOB2U
Long 11’296.39 8.92 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie: Ambitionierte Prognose treibt den Kurs - So reagieren RENK und HENSOLDT
Soros setzt neu auf: Diese Veränderungen nahm der Starinvestor im dritten Quartal 2025 vor
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Bitcoin-Warnung: Experte sieht drastische Folgen
Cloudflare-Aktie im Sinkflug: Störung legt zeitweise Tausende Websites lahm
Vertrauensverlust bei DroneShield-Aktie? Abverkauf durch Manager sorgt für Skepsis bei Grossinvestoren
Trotz jüngster Korrektur: Cathie Wood bekräftigt Millionenprognose für Bitcoin
Vor Fed-Protokoll und NVIDIA-Zahlen: SMI schliesst fester -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Wall Street verhalten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Nach Insider-Verkäufen und Kommunikationsfehlern: DroneShield-Aktie erholt sich
Exportfreigabe für Israel: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT tiefer

Top-Rankings

3. Quartal 2025: Darauf setzt David Einhorn an der Börse
So investiert David Einhorn im dritten Quartal 2025
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Auch im dritten Quartal 2025 hielt die Deutsche Bank Beteiligungen an mehreren US-Unternehmen. S ...
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
3. Quartal 2025: Diese Aktien hielt Zurich Insurance im Depot
So hat der Schweizer Versicherungskonzern im dritten Quartal investiert
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
21:07 ROUNDUP: Neue Angriffe Israels auf Gaza - Tote
20:53 Bundesverkehrsminister kündigt weitere Entlastungen bei Flugpreisen an
20:52 Devisen: Eurokurs weitet Verluste aus
20:07 Aktien New York: Erholung erlahmt - alle Augen auf Nvidia
20:02 ROUNDUP/Nord Stream: Italien erlaubt Auslieferung von Ukrainer
19:58 Medien: USA und Russland handeln Plan für Kriegsende aus
19:52 Anwalt: Auslieferung von Nord-Stream-Verdächtigem erlaubt
19:31 Merz hofft trotz Absagen auf G20-Erklärung
19:28 Frankreich: Handelsverbände verklagen Shein wegen unlauteren Wettbewerbs
19:24 ROUNDUP 2: Staat will Ukraine-Flüchtlingen weniger zahlen