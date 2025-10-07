Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
07.10.2025 07:54:40
Nordex sichert Turbinenaufträge für 126 MW
Nordex hat im September für sechs Windparkprojekte in Deutschland noch Aufträge für 21 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 125,7 Megawatt gebucht.
Nordex.
DOW JONES
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
