|
14.10.2025 11:12:36
Neues Modell ermöglicht Pharmaunternehmen Forschung mit Spitaldaten
Bern (awp/sda) - Pharmaunternehmen können nun Daten aus Schweizer Spitälern für Forschungszwecke nutzen. Allerdings werden den Unternehmen keine persönlichen Patientendaten übermittelt - die Analysen erfolgen anonymisiert durch das Schweizer Netzwerk für personalisierte Gesundheit.
Möglich mache dies ein neues Modell für öffentlich-private Zusammenarbeit, teilte das Netzwerk Swiss Personalized Health Network (SPHN) am Dienstag mit. Die Spitäler, die dem Netzwerk angeschlossen sind, verfügen nach Angaben des SPHN über klinische Daten von über 700'000 Patientinnen und Patienten. Diese haben ihre Einwilligung gegeben, dass ihre Daten für die Forschung verwendet werden dürfen.
Mit dem von SPHN entwickelten Modell können Pharmafirmen nun Forschungsfragen anhand der Daten beantworten, ohne je Zugang zu den effektiven Daten zu erhalten.
Das erste Projekt dieser Art untersuche einen Risikofaktor für Herz-Kreislaufkrankheiten. Der Pharmakonzern Novartis habe eine entsprechende Forschungsanfrage eingereicht. Die Kantonsspitäler Aarau und das Universitätsspital Basel hätten nun die erforderlichen Daten der SPHN übermittelt, dieses führe nun die Analyse durch.
Novartis wird laut dem Netzwerk eine Zusammenfassung der Ergebnisse erhalten. Personenbezogene Daten werden nicht weitergegeben.
mk/
ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg
In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?
💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBerichtssaison nimmt mit US-Banken Fahrt auf: SMI mit Verlusten -- DAX rutscht tief in die Verlustzone -- Asiens Börsen schliessen schwach
Am heimischen Aktienmarkt prägen Verluste den Handel. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. Auch an den größten Börsen in Asien zeigten sich rote Vorzeichen.