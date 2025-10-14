Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’492 0.1%  SPI 17’212 -0.1%  Dow 46’068 1.3%  DAX 24’182 -0.8%  Euro 0.9291 -0.2%  EStoxx50 5’529 -0.7%  Gold 4’140 0.7%  Bitcoin 90’008 -2.9%  Dollar 0.8036 0.0%  Öl 62.0 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
BP-Aktie aber schwach: Raffineriemargen steigen voraussichtlich - Produktion nimmt zu
Rio Tinto-Aktie im Minus: Eisenerz-Förderung in Q3 bleibt konstant
ZEW-Konjunkturerwartungen im Oktober leicht im Plus
Amazon-Aktie im Fokus: Joboffensive und Protest-Kündigung
NVIDIA und OpenAI: Neuer Milliarden-Deal entfacht alte Blasen-Ängste
Suche...
14.10.2025 11:12:36

Neues Modell ermöglicht Pharmaunternehmen Forschung mit Spitaldaten

Bern (awp/sda) - Pharmaunternehmen können nun Daten aus Schweizer Spitälern für Forschungszwecke nutzen. Allerdings werden den Unternehmen keine persönlichen Patientendaten übermittelt - die Analysen erfolgen anonymisiert durch das Schweizer Netzwerk für personalisierte Gesundheit.

Möglich mache dies ein neues Modell für öffentlich-private Zusammenarbeit, teilte das Netzwerk Swiss Personalized Health Network (SPHN) am Dienstag mit. Die Spitäler, die dem Netzwerk angeschlossen sind, verfügen nach Angaben des SPHN über klinische Daten von über 700'000 Patientinnen und Patienten. Diese haben ihre Einwilligung gegeben, dass ihre Daten für die Forschung verwendet werden dürfen.

Mit dem von SPHN entwickelten Modell können Pharmafirmen nun Forschungsfragen anhand der Daten beantworten, ohne je Zugang zu den effektiven Daten zu erhalten.

Das erste Projekt dieser Art untersuche einen Risikofaktor für Herz-Kreislaufkrankheiten. Der Pharmakonzern Novartis habe eine entsprechende Forschungsanfrage eingereicht. Die Kantonsspitäler Aarau und das Universitätsspital Basel hätten nun die erforderlichen Daten der SPHN übermittelt, dieses führe nun die Analyse durch.

Novartis wird laut dem Netzwerk eine Zusammenfassung der Ergebnisse erhalten. Personenbezogene Daten werden nicht weitergegeben.

mk/

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?

💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

Inside Trading & Investment

09:18 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible ABB, Novartis, UBS
08:58 SMI-Anleger bleiben vorsichtig
06:14 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Unterstützung auf der Probe
13.10.25 Logo WHS Levi’s-Aktie im Check: Zölle, Margendruck, Wachstum – wie steht es wirklich um die Jeans-Ikone?
13.10.25 ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg
10.10.25 D-Wave Quantum, Riot Platforms und BitMine: Drei Zukunftstreiber mit Potenzial
10.10.25 Marktüberblick: HelloFresh und Infrastrukturaktien gesucht
09.10.25 Julius Bär: 19.15% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Broadcom Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’967.42 19.51 BA5S0U
Short 13’250.64 13.42 BU9S6U
Short 13’717.27 8.85 U9VBSU
SMI-Kurs: 12’492.02 14.10.2025 11:10:32
Long 11’895.60 19.82 SKIBKU
Long 11’620.77 13.57 BH8SXU
Long 11’140.34 8.95 BNJS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie dennoch schwach: Neues Joint Venture für Unterstützungsfahrzeuge in Polen - HENSOLDT und RENK fallen ebenfalls
Meyer Burger-Aktie im Sinkflug: Dekotierung per 14. Januar 2026
Zu spät für ein Krypto-Investment? Das sagen die Experten von Jefferies
Entspannungssignale von der Zollfront: US-Börsen legen zu -- SMI letztlich wenig bewegt -- DAX zum Handelsende höher -- Märkte in China schliessen mit Verlusten - Japan im Feiertag
Roche-Aktie wenig bewegt: Vielzahl an Daten zu seltenen Krebsarten angekündigt - FDA-Zulassung für Elecsys
Givaudan-Aktie mit Plus: Boom dank Parfüm-Power - Luxus zahlt sich aus
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diginex-Aktie erholt sich: Kursplus nach starkem Einbruch
Gold nimmt Rekordjagd wieder auf - Zollstreit im Fokus
NVIDIA-Leak sorgt für Aufsehen: Neue Grafikkarten versehentlich enthüllt

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
11:18 Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen verbessern sich weniger als erwartet
11:07 ROUNDUP: Streiks beeinträchtigen Verkehr und Touristen in Griechenland
11:06 AfD-Fraktion stellt Wehrpflicht-Entscheidung wohl weiter zurück
11:04 ANALYSE-FLASH: UBS senkt Gerresheimer auf 'Neutral' - Ziel 29 Euro
11:01 Benko vor Gericht: Ex-Milliardär bekennt sich nicht schuldig
11:00 IEA hebt Schätzung für Rohölüberangebot deutlich an
10:59 AKTIEN IM FOKUS: Siemens, Siemens Healthineers und Energy unter Druck
10:55 Bericht: Tote in Gaza bei Angriff Israels trotz Waffenruhe
10:54 Aktien von Vonovia, LEG & Co. ziehen an: Schwaches Umfeld und Marktzinsen stützen Immobilienwerte
10:22 Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Zollstreit verunsichert