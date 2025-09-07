Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Millionendeal voraus?
|
07.09.2025 15:55:00
Nestlé hat Seres Therapeutics offenbar Übernahmeofferte vorgelegt
Nestlé hat laut einem Medienbericht für das amerikanische Pharma-Startup Seres Therapeutics eine Offerte vorgelegt.
Die Übernahme-Offerte der Nestlé Health-Leiterin Anna Mohl vom 14. August an den Verwaltungsrat von Seres belaufe sich 41 Dollar pro Aktie. Hinzu kämen zwei Meilenstein-Zahlungen: Eine über 20 Dollar und eine zweite über 15 Dollar pro Titel. Zuletzt schlossen die Papiere bei 19,36 Dollar je Aktie.
Das Pharma-Startup aus Boston forscht rund um das Mikrobiom im Darm. Fällig würden die Meilensteine, sobald der Wirkstoff SER-155, ein oraler Mikrobiomwirkstoff, zunächst entscheidende Tests und danach die Zulassung der US-Pharmabehörde geschafft hätte.
"Laut einer Quelle" soll die Bekanntgabe der Übernahme kurz bevorstehen, so das Finanzportal weiter. Nestlé Health und Seres kennen sich: Der Vorgänger-Wirkstoff von SER-155 ging letzten September an Nestlé, die im Gegenzug die Produktion bis Ende 2025 garantierte.
Nestlé wollte den Bericht auf Anfrage von AWP nicht kommentieren.
ra/
Zürich (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
05.09.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
05.09.25
|SIX-Handel: SMI notiert im Plus (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Börse Zürich: SLI liegt nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Nestlé Aktie News: Nestlé wird am Freitagmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
05.09.25