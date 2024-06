NEL ASA-Aktie legt trotzt Dividendenabschlag zu: Börsengang von Cavendish Hydrogen im Fokus

• NEL verteilt Cavendish Hydrogen-Aktien als Sachdividende an Anleger• Anleger erhalten pro 50 NEL-Aktien eine Cavendish-Aktie im errechneten Wert von 31,60 NOK• NEL-Aktie am Montag mit Dividendenabschlag

Der Wasserstoffriese NEL will seine Betankungssparte Cavendish Hydrogen abspalten und in Oslo an die Börse bringen. Der erste Handelstag der Cavendish-Aktie soll am oder um den 12. Juni 2024 erfolgen. Bereits zuvor hatte der Wasserstoffkonzern seine Anleger darüber informiert, dass sie im Rahmen des Börsengangs Aktien von Cavendish als Sachdividende erhalten sollen. Am heutigen Montag wird die NEL-Aktie nun bereits mit einem entsprechenden Dividendenabschlag gehandelt.

NEL-Aktie steckt Dividendenabschlag am Montag gut weg

Wie NEL ASA in einer Pressemitteilung erklärte, werden Anleger, die zum Handelsschluss am Freitag Aktien von NEL in ihrem Depot hatten, pro 50 gehaltenen NEL-Aktien eine Aktie der Fueling-Division Cavendish Hydrogen erhalten. "Im Zusammenhang mit der internen Umstrukturierung und Abspaltung von Cavendish hat NEL den Wert der verteilten Cavendish-Aktien auf etwa 0,63 NOK pro Aktie von NEL geschätzt", heisst es dort weiter. Die Ausschüttung dieser Sachdividende gelte als Rückzahlung des von den NEL-Aktionären eingezahlten Kapitals und die Anleger dürften damit rechnen, dass die Cavendish-Aktien am oder um den 12. Juni 2024 auf ihre Konten geliefert würden. Die NEL-Aktie werde indes bereits heute mit dem entsprechenden Dividendenabschlag gehandelt, wie der Konzern weiter mitteilte.

Die NEL-Aktie begann den Montagshandel an der Börse in Oslo aufgrund des Dividendenabschlags bei 7,25 NOK, nachdem sie am Freitag noch bei 7,48 NOK geschlossen hatte. Sie fiel damit deutlich weniger stark als der rechnerische Dividendenabschlag von 0,63 NOK. Bereinigt um den Dividendenabschlag liegt der historische Schlusskurs vom Freitag übrigens bei 6,848 NOK.

Im weiteren Verlauf bewegt sich die NEL ASA-Aktie zeitweise bei 7,258 NOK um 5,99 Prozent über dem bereinigten Freitagsschluss und macht damit den Dividendenabschlag bereits wieder vollständig wett.

So viel dürfte eine Cavendish Hydrogen-Aktie beim Börsengang wert sein

Während die NEL-Anleger noch bis zum Tag des Börsenganges warten müssen, bevor sie die Cavendish-Aktien in ihrem Depot haben und handeln können, hat NEL bereits bekanntgegeben, welche Bewertung sie für einen Anteilsschein des Spin-offs erwarten. So sei der Wert einer Cavendish Hydrogen-Aktie auf 31,60 NOK geschätzt worden, heisst es in einer Pressemitteilung. Dabei warnt das Unternehmen jedoch, dass diese Bewertung für Unternehmens-, Buchhaltungs- und Steuerzwecke erstellt worden sei und womöglich keinen Hinweis darauf gebe, wie hoch die Marktkapitalisierung von Cavendish tatsächlich ausfalle, sobald der Handel mit den Cavendish-Aktien an der Osloer Börse begonnen habe.

