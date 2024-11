NEL ASA-Aktie im Abwärtstaumel: Kepler Cheuvreux sorgt für schlechte Stimmung unter NEL-Aktionären

• NEL-Aktie in dieser Woche bislang nur mit Verlusten• Analysten von Kepler Cheuvreux raten zum Verkauf• Warnung vor möglicher Kapitalerhöhung

Der Wert der NEL-Aktie hat sich seit Jahresbeginn mehr als halbiert und auch in dieser Woche gab es an der Börse in Oslo bislang nur Verluste zu sehen. Am Donnerstag fiel der Anteilsschein des Wasserstoffspezialisten um 5,16 Prozent auf 2,924 Norwegische Kronen (NOK) und rutschte damit unter die runde Marke von 3,00 NOK. Am Mittwoch konnte NEL ASA diese Marke trotz eines Verlustes von satten 10,5 Prozent noch knapp verteidigen.

Analyse von Kepler Cheuvreux belastet NEL-Aktie

Schuld an den fortgesetzten Kursverlusten bei NEL ist - neben einer anhaltend schwachen Branchenstimmung - in dieser Woche vor allem eine Analyse von Kepler Cheuvreux. Die Analysten nahmen am Mittwoch die Abdeckung der NEL-Aktie wieder auf, was bei den Anlegern jedoch nicht für viel Freude gesorgt haben dürfte. Denn die Experten vergaben ein "Reduce"-Rating und ein Kursziel von 2,50 NOK. Dies entspricht einem deutlichen Abschlag gegenüber dem aktuellen Niveau.

Doch damit nicht genug: Laut Kepler Cheuvreux steige auch die Wahrscheinlichkeit, dass NEL in absehbarer Zukunft eine Kapitalerhöhung durchführen müsse. "Ohne einen raschen Anstieg der Auftragseingänge scheint eine zukünftige Kapitalerhöhung wahrscheinlich, trotz eines Barguthabens von 1,9 Milliarden Norwegischen Kronen per Q3 2024", so die Analysten weiter. Sollte NEL ASA jedoch auf dem aktuellen, niedrigen Kursniveau neue Anteile ausgeben, bestünde ein erhebliches Risiko für bestehende Aktionäre, da deren Anteile stark verwässert und ihre Position deutlich geschwächt werden dürfte, schreibt "4investors".

Zudem kritisierten die Analysten die aktuelle Bewertung der NEL-Aktie als zu hoch. Das Papier des Herstellers von Elektrolyseuren zur Wasserstoffproduktion werde "derzeit mit einem Aufschlag gegenüber den Wettbewerbern gehandelt, was unserer Meinung nach angesichts dieser Risiken nicht gerechtfertigt ist", heisst es laut "MarketScreener" in der Analyse.

NEL-Aktie vor weiterem schwachen Handelstag?

Für NEL-Aktionäre sind das also keine guten Aussichten. Entsprechend trennen sie sich am Freitag von weiteren Papieren: An der Börse in Oslo geht es für die NEL-Aktie zeitweise um 0,68 Prozent auf 2,90 NOK abwärts - damit dehnt sich die Verlustserie auf die komplette Handelswoche aus.

Redaktion finanzen.ch