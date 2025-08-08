Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ Composite-Kursverlauf 08.08.2025 22:34:02

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite schlussendlich in der Gewinnzone

Der NASDAQ Composite stieg schlussendlich.

Zum Handelsschluss sprang der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.98 Prozent auf 21’450.02 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.347 Prozent stärker bei 21’316.37 Punkten, nach 21’242.70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 21’284.97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 21’464.53 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 2.86 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.07.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 20’418.46 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.05.2025, wies der NASDAQ Composite 17’928.14 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 08.08.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 16’660.02 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 11.25 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 21’464.53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’784.03 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Nissan Motor (+ 8.46 Prozent auf 2.26 USD), Gilead Sciences (+ 8.28 Prozent auf 119.41 USD), Ceragon Networks (+ 8.15 Prozent auf 1.99 USD), Synaptics (+ 6.40 Prozent auf 63.52 USD) und DXP Enterprises (+ 5.49 Prozent auf 110.01 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Geospace Technologies (-16.34 Prozent auf 14.49 USD), Cogent Communications (-13.36 Prozent auf 30.62 USD), PDF Solutions (-11.05 Prozent auf 19.73 USD), Computer Programs and Systems (-10.76 Prozent auf 18.91 USD) und Century Casinos (-8.30 Prozent auf 2.21 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 29’263’945 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.755 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Cogent Communications lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11.48 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

