NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 notiert am Montagnachmittag im Plus

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1.92 Prozent höher bei 25’541.09 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 1.43 Prozent höher bei 25’418.17 Punkten, nach 25’059.81 Punkten am Vortag.

Bei 25’576.78 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 25’354.44 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 10.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24’221.75 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, lag der NASDAQ 100 bei 23’611.27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 21’117.18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 21.77 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26’182.10 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Palantir (+ 9.16 Prozent auf 194.22 USD), Micron Technology (+ 7.24 Prozent auf 255.14 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5.50 Prozent auf 246.39 USD), Enphase Energy (+ 5.43 Prozent auf 31.86 USD) und NVIDIA (+ 5.04 Prozent auf 197.64 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Charter A (-2.58 Prozent auf 214.19 USD), Axon Enterprise (-2.55 Prozent auf 587.16 USD), Exelon (-2.12 Prozent auf 45.23 USD), Old Dominion Freight Line (-2.07 Prozent auf 137.01 USD) und MercadoLibre (-1.94 Prozent auf 2’067.68 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 26’084’866 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.951 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Charter A-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.59 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

