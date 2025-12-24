NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 auf grünem Terrain

Der NASDAQ 100 gewinnt im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr 0.23 Prozent auf 25’647.91 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0.021 Prozent auf 25’582.34 Punkte an der Kurstafel, nach 25’587.83 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 25’657.13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’556.85 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 0.471 Prozent. Vor einem Monat, am 24.11.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 24’873.85 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 24.09.2025, den Stand von 24’503.57 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.12.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 21’797.65 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 22.27 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26’182.10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 3.41 Prozent auf 285.68 USD), Costco Wholesale (+ 2.47 Prozent auf 875.93 USD), Dollar Tree (+ 2.31 Prozent auf 122.29 USD), PDD (+ 1.67 Prozent auf 113.93 USD) und Workday (+ 1.11 Prozent auf 217.83 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Datadog A (-2.44 Prozent auf 137.78 USD), Marvell Technology (-1.46 Prozent auf 86.40 USD), ON Semiconductor (-1.34 Prozent auf 54.95 USD), Diamondback Energy (-1.05 Prozent auf 146.60 USD) und Intel (-1.02 Prozent auf 35.98 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 8’684’332 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3.786 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.75 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.75 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch