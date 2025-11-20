Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Paychex Aktie

Rentable Paychex-Investition? 20.11.2025 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Paychex von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Paychex-Aktie Anlegern gebracht.

Paychex
87.90 CHF 0.73%
Am 20.11.2020 wurde die Paychex-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Paychex-Anteile bei 90.64 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.103 Paychex-Papiere. Die gehaltenen Paychex-Papiere wären am 19.11.2025 120.86 USD wert, da der Schlussstand 109.55 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 20.86 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Paychex bezifferte sich zuletzt auf 39.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Paychex Inc.

