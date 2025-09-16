Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Frühe Investition 16.09.2025 16:02:28

NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Powell Industries von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Powell Industries-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Powell Industries
229.41 CHF -1.74%
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Powell Industries-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 25.23 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Powell Industries-Aktie investiert hat, hat nun 39.635 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.09.2025 auf 302.04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’971.46 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1’097.15 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Powell Industries belief sich zuletzt auf 3.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

