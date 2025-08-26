NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Powell Industries von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Powell Industries-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 28.28 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Powell Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35.361 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’135.79 USD, da sich der Wert einer Powell Industries-Aktie am 25.08.2025 auf 258.36 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 813.58 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Powell Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 3.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch