Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’717 -0.2%  SPI 17’480 -0.4%  Dow 47’457 -1.7%  DAX 23’875 -0.7%  Euro 0.9207 -0.2%  EStoxx50 5’704 -0.7%  Gold 4’179 0.2%  Bitcoin 76’916 -2.8%  Dollar 0.7919 -0.1%  Öl 63.7 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Swiss Re-Aktie gibt dennoch ab: Gewinn nach neun Monaten deutlich gesteigert
Richemont-Aktie steigt kräftig: Umsatzsprung - Erwartungen übertroffen - Aktien von Swatch und LVMH profitieren
Bitcoin unter 100'000 US-Dollar - Verkaufswelle erschüttert den Kryptomarkt
Swiss Re-Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral an Swiss Re-Aktie
Suche...
eToro entdecken

Teva Pharmaceutical Industries Aktie 758744 / US8816242098

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Teva Pharmaceutical Industries-Investition im Blick 14.11.2025 10:02:13

NASDAQ Composite Index-Papier Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Teva Pharmaceutical Industries von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Teva Pharmaceutical Industries-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Teva Pharmaceutical Industries
19.97 CHF -3.48%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Teva Pharmaceutical Industries-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 58.01 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 17.238 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2025 auf 25.54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 440.27 USD wert. Das entspricht einem Minus von 55.97 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch