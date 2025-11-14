Teva Pharmaceutical Industries Aktie 758744 / US8816242098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Teva Pharmaceutical Industries-Investition im Blick
|
14.11.2025 10:02:13
NASDAQ Composite Index-Papier Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Teva Pharmaceutical Industries von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Teva Pharmaceutical Industries-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Teva Pharmaceutical Industries-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 58.01 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 17.238 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2025 auf 25.54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 440.27 USD wert. Das entspricht einem Minus von 55.97 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch