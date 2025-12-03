NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cerus von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Cerus-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 4.15 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24.096 Cerus-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.12.2025 auf 1.87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 45.06 USD wert. Das entspricht einem Minus von 54.94 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Cerus bezifferte sich zuletzt auf 346.38 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch