Cerus Aktie 579108 / US1570851014
03.12.2025 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cerus von vor 3 Jahren bedeutet
Anleger, die vor Jahren in Cerus-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren wurden Cerus-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 4.15 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24.096 Cerus-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.12.2025 auf 1.87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 45.06 USD wert. Das entspricht einem Minus von 54.94 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Cerus bezifferte sich zuletzt auf 346.38 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Cerus Corp.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cerus von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
26.11.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
26.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Cerus von vor einem Jahr rentabel gewesen? (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Aufschläge in New York: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.ch)
|
19.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cerus von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite legt mittags zu (finanzen.ch)
|
12.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cerus-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
11.11.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Dienstagmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu Cerus Corp.
